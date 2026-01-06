- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
27
利益トレード:
18 (66.66%)
損失トレード:
9 (33.33%)
ベストトレード:
22.06 USD
最悪のトレード:
-11.46 USD
総利益:
100.79 USD (10 067 pips)
総損失:
-34.94 USD (3 489 pips)
最大連続の勝ち:
6 (47.18 USD)
最大連続利益:
47.18 USD (6)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
21 時間前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
25 分
リカバリーファクター:
3.47
長いトレード:
14 (51.85%)
短いトレード:
13 (48.15%)
プロフィットファクター:
2.88
期待されたペイオフ:
2.44 USD
平均利益:
5.60 USD
平均損失:
-3.88 USD
最大連続の負け:
4 (-12.74 USD)
最大連続損失:
-18.98 USD (2)
月間成長:
6.30%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.19 USD
最大の:
18.98 USD (1.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD#
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD#
|6.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +22.06 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +47.18 USD
最大連続損失: -12.74 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RSFinance-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし