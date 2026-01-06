シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Infy 4
Linda Yunidha Sagala

Infy 4

Linda Yunidha Sagala
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
0%
RSFinance-Server
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
27
利益トレード:
18 (66.66%)
損失トレード:
9 (33.33%)
ベストトレード:
22.06 USD
最悪のトレード:
-11.46 USD
総利益:
100.79 USD (10 067 pips)
総損失:
-34.94 USD (3 489 pips)
最大連続の勝ち:
6 (47.18 USD)
最大連続利益:
47.18 USD (6)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
21 時間前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
25 分
リカバリーファクター:
3.47
長いトレード:
14 (51.85%)
短いトレード:
13 (48.15%)
プロフィットファクター:
2.88
期待されたペイオフ:
2.44 USD
平均利益:
5.60 USD
平均損失:
-3.88 USD
最大連続の負け:
4 (-12.74 USD)
最大連続損失:
-18.98 USD (2)
月間成長:
6.30%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.19 USD
最大の:
18.98 USD (1.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD# 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD# 66
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD# 6.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +22.06 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +47.18 USD
最大連続損失: -12.74 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RSFinance-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.06 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 14:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
