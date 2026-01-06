信号部分
Linda Yunidha Sagala

Infy 4

Linda Yunidha Sagala
0条评论
1
0 / 0 USD
0%
RSFinance-Server
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
27
盈利交易:
18 (66.66%)
亏损交易:
9 (33.33%)
最好交易:
22.06 USD
最差交易:
-11.46 USD
毛利:
100.79 USD (10 067 pips)
毛利亏损:
-34.94 USD (3 489 pips)
最大连续赢利:
6 (47.18 USD)
最大连续盈利:
47.18 USD (6)
夏普比率:
0.38
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
25 分钟
采收率:
3.47
长期交易:
14 (51.85%)
短期交易:
13 (48.15%)
利润因子:
2.88
预期回报:
2.44 USD
平均利润:
5.60 USD
平均损失:
-3.88 USD
最大连续失误:
4 (-12.74 USD)
最大连续亏损:
-18.98 USD (2)
每月增长:
6.30%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4.19 USD
最大值:
18.98 USD (1.79%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD# 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD# 66
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD# 6.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +22.06 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +47.18 USD
最大连续亏损: -12.74 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RSFinance-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.06 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 14:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
