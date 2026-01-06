- 成长
交易:
27
盈利交易:
18 (66.66%)
亏损交易:
9 (33.33%)
最好交易:
22.06 USD
最差交易:
-11.46 USD
毛利:
100.79 USD (10 067 pips)
毛利亏损:
-34.94 USD (3 489 pips)
最大连续赢利:
6 (47.18 USD)
最大连续盈利:
47.18 USD (6)
夏普比率:
0.38
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
25 分钟
采收率:
3.47
长期交易:
14 (51.85%)
短期交易:
13 (48.15%)
利润因子:
2.88
预期回报:
2.44 USD
平均利润:
5.60 USD
平均损失:
-3.88 USD
最大连续失误:
4 (-12.74 USD)
最大连续亏损:
-18.98 USD (2)
每月增长:
6.30%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4.19 USD
最大值:
18.98 USD (1.79%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
