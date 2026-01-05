SinyallerBölümler
Thibaut, Jean Jannoyer

New EA

Thibaut, Jean Jannoyer
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
0%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
25 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
128.95 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
911.46 EUR (6 385 pips)
Brüt zarar:
-17.36 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
25 (911.46 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
911.46 EUR (25)
Sharpe oranı:
1.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.83%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
325.13
Alış işlemleri:
16 (64.00%)
Satış işlemleri:
9 (36.00%)
Kâr faktörü:
52.50
Beklenen getiri:
36.46 EUR
Ortalama kâr:
36.46 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
17.93%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.75 EUR
Maksimum:
2.75 EUR (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
2.80% (164.86 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD+ 6
EURCAD+ 5
NZDCAD+ 3
EURUSD+ 3
NZDUSD+ 3
AUDNZD+ 2
GBPCHF+ 2
GBPAUD+ 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD+ 137
EURCAD+ 88
NZDCAD+ 413
EURUSD+ 74
NZDUSD+ 79
AUDNZD+ 34
GBPCHF+ 124
GBPAUD+ 74
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD+ 783
EURCAD+ 515
NZDCAD+ 1.6K
EURUSD+ 391
NZDUSD+ 339
AUDNZD+ 262
GBPCHF+ 1.3K
GBPAUD+ 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +128.95 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +911.46 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.05 16:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 16:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
