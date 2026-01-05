SignauxSections
Thibaut, Jean Jannoyer

New EA

Thibaut, Jean Jannoyer
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
0%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
25
Bénéfice trades:
25 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
128.95 EUR
Pire transaction:
0.00 EUR
Bénéfice brut:
911.46 EUR (6 385 pips)
Perte brute:
-17.36 EUR
Gains consécutifs maximales:
25 (911.46 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
911.46 EUR (25)
Ratio de Sharpe:
1.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.83%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
325.13
Longs trades:
16 (64.00%)
Courts trades:
9 (36.00%)
Facteur de profit:
52.50
Rendement attendu:
36.46 EUR
Bénéfice moyen:
36.46 EUR
Perte moyenne:
0.00 EUR
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 EUR)
Perte consécutive maximale:
0.00 EUR (0)
Croissance mensuelle:
17.93%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.75 EUR
Maximal:
2.75 EUR (0.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
2.80% (164.86 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD+ 6
EURCAD+ 5
NZDCAD+ 3
EURUSD+ 3
NZDUSD+ 3
AUDNZD+ 2
GBPCHF+ 2
GBPAUD+ 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD+ 137
EURCAD+ 88
NZDCAD+ 413
EURUSD+ 74
NZDUSD+ 79
AUDNZD+ 34
GBPCHF+ 124
GBPAUD+ 74
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD+ 783
EURCAD+ 515
NZDCAD+ 1.6K
EURUSD+ 391
NZDUSD+ 339
AUDNZD+ 262
GBPCHF+ 1.3K
GBPAUD+ 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +128.95 EUR
Pire transaction: -0 EUR
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +911.46 EUR
Perte consécutive maximale: -0.00 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.05 16:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 16:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
