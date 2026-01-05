- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
25
Negociações com lucro:
25 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
128.95 EUR
Pior negociação:
0.00 EUR
Lucro bruto:
911.46 EUR (6 385 pips)
Perda bruta:
-17.36 EUR
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (911.46 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
911.46 EUR (25)
Índice de Sharpe:
1.06
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.84%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
325.13
Negociações longas:
16 (64.00%)
Negociações curtas:
9 (36.00%)
Fator de lucro:
52.50
Valor esperado:
36.46 EUR
Lucro médio:
36.46 EUR
Perda média:
0.00 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Máxima perda consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescimento mensal:
17.93%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.75 EUR
Máximo:
2.75 EUR (0.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Pelo Capital Líquido:
3.05% (179.70 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|6
|EURCAD+
|5
|NZDCAD+
|3
|EURUSD+
|3
|NZDUSD+
|3
|AUDNZD+
|2
|GBPCHF+
|2
|GBPAUD+
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCAD+
|137
|EURCAD+
|88
|NZDCAD+
|413
|EURUSD+
|74
|NZDUSD+
|79
|AUDNZD+
|34
|GBPCHF+
|124
|GBPAUD+
|74
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCAD+
|783
|EURCAD+
|515
|NZDCAD+
|1.6K
|EURUSD+
|391
|NZDUSD+
|339
|AUDNZD+
|262
|GBPCHF+
|1.3K
|GBPAUD+
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
