Thibaut, Jean Jannoyer

New EA

Thibaut, Jean Jannoyer
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
0%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
25
Negociações com lucro:
25 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
128.95 EUR
Pior negociação:
0.00 EUR
Lucro bruto:
911.46 EUR (6 385 pips)
Perda bruta:
-17.36 EUR
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (911.46 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
911.46 EUR (25)
Índice de Sharpe:
1.06
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.84%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
325.13
Negociações longas:
16 (64.00%)
Negociações curtas:
9 (36.00%)
Fator de lucro:
52.50
Valor esperado:
36.46 EUR
Lucro médio:
36.46 EUR
Perda média:
0.00 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Máxima perda consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescimento mensal:
17.93%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.75 EUR
Máximo:
2.75 EUR (0.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Pelo Capital Líquido:
3.05% (179.70 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCAD+ 6
EURCAD+ 5
NZDCAD+ 3
EURUSD+ 3
NZDUSD+ 3
AUDNZD+ 2
GBPCHF+ 2
GBPAUD+ 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCAD+ 137
EURCAD+ 88
NZDCAD+ 413
EURUSD+ 74
NZDUSD+ 79
AUDNZD+ 34
GBPCHF+ 124
GBPAUD+ 74
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCAD+ 783
EURCAD+ 515
NZDCAD+ 1.6K
EURUSD+ 391
NZDUSD+ 339
AUDNZD+ 262
GBPCHF+ 1.3K
GBPAUD+ 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +128.95 EUR
Pior negociação: -0 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +911.46 EUR
Máxima perda consecutiva: -0.00 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2026.01.05 16:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 16:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
New EA
50 USD por mês
0%
0
0
USD
5.9K
EUR
4
100%
25
100%
100%
52.50
36.46
EUR
3%
1:500
