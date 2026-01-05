- 자본
- 축소
트레이드:
28
이익 거래:
28 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
128.95 EUR
최악의 거래:
0.00 EUR
총 수익:
980.56 EUR (7 870 pips)
총 손실:
-20.04 EUR
연속 최대 이익:
28 (980.56 EUR)
연속 최대 이익:
980.56 EUR (28)
샤프 비율:
1.04
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
4.14%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
349.28
롱(주식매수):
16 (57.14%)
숏(주식차입매도):
12 (42.86%)
수익 요인:
48.93
기대수익:
35.02 EUR
평균 이익:
35.02 EUR
평균 손실:
0.00 EUR
연속 최대 손실:
0 (0.00 EUR)
연속 최대 손실:
0.00 EUR (0)
월별 성장률:
19.29%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.75 EUR
최대한의:
2.75 EUR (0.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 EUR)
자본금별:
13.58% (807.93 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|6
|EURCAD+
|5
|AUDNZD+
|3
|NZDCAD+
|3
|EURUSD+
|3
|NZDUSD+
|3
|GBPAUD+
|2
|GBPCHF+
|2
|GBPNZD+
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCAD+
|137
|EURCAD+
|88
|AUDNZD+
|48
|NZDCAD+
|413
|EURUSD+
|74
|NZDUSD+
|79
|GBPAUD+
|127
|GBPCHF+
|124
|GBPNZD+
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCAD+
|783
|EURCAD+
|515
|AUDNZD+
|366
|NZDCAD+
|1.6K
|EURUSD+
|391
|NZDUSD+
|339
|GBPAUD+
|2.2K
|GBPCHF+
|1.3K
|GBPNZD+
|346
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +128.95 EUR
최악의 거래: -0 EUR
연속 최대 이익: 28
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +980.56 EUR
연속 최대 손실: -0.00 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
19%
0
0
USD
USD
6K
EUR
EUR
4
100%
28
100%
100%
48.93
35.02
EUR
EUR
14%
1:500