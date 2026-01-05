- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
25
盈利交易:
25 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
128.95 EUR
最差交易:
0.00 EUR
毛利:
911.46 EUR (6 385 pips)
毛利亏损:
-17.36 EUR
最大连续赢利:
25 (911.46 EUR)
最大连续盈利:
911.46 EUR (25)
夏普比率:
1.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.83%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
4 天
采收率:
325.13
长期交易:
16 (64.00%)
短期交易:
9 (36.00%)
利润因子:
52.50
预期回报:
36.46 EUR
平均利润:
36.46 EUR
平均损失:
0.00 EUR
最大连续失误:
0 (0.00 EUR)
最大连续亏损:
0.00 EUR (0)
每月增长:
17.93%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.75 EUR
最大值:
2.75 EUR (0.05%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 EUR)
净值:
2.80% (164.86 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|6
|EURCAD+
|5
|NZDCAD+
|3
|EURUSD+
|3
|NZDUSD+
|3
|AUDNZD+
|2
|GBPCHF+
|2
|GBPAUD+
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCAD+
|137
|EURCAD+
|88
|NZDCAD+
|413
|EURUSD+
|74
|NZDUSD+
|79
|AUDNZD+
|34
|GBPCHF+
|124
|GBPAUD+
|74
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCAD+
|783
|EURCAD+
|515
|NZDCAD+
|1.6K
|EURUSD+
|391
|NZDUSD+
|339
|AUDNZD+
|262
|GBPCHF+
|1.3K
|GBPAUD+
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +128.95 EUR
最差交易: -0 EUR
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +911.46 EUR
最大连续亏损: -0.00 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
0%
0
0
USD
USD
5.9K
EUR
EUR
4
100%
25
100%
100%
52.50
36.46
EUR
EUR
3%
1:500