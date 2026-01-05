信号部分
信号 / MetaTrader 5 / New EA
Thibaut, Jean Jannoyer

New EA

Thibaut, Jean Jannoyer
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
0%
VantageInternational-Live 4
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
25
盈利交易:
25 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
128.95 EUR
最差交易:
0.00 EUR
毛利:
911.46 EUR (6 385 pips)
毛利亏损:
-17.36 EUR
最大连续赢利:
25 (911.46 EUR)
最大连续盈利:
911.46 EUR (25)
夏普比率:
1.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.83%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
4 天
采收率:
325.13
长期交易:
16 (64.00%)
短期交易:
9 (36.00%)
利润因子:
52.50
预期回报:
36.46 EUR
平均利润:
36.46 EUR
平均损失:
0.00 EUR
最大连续失误:
0 (0.00 EUR)
最大连续亏损:
0.00 EUR (0)
每月增长:
17.93%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.75 EUR
最大值:
2.75 EUR (0.05%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 EUR)
净值:
2.80% (164.86 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDCAD+ 6
EURCAD+ 5
NZDCAD+ 3
EURUSD+ 3
NZDUSD+ 3
AUDNZD+ 2
GBPCHF+ 2
GBPAUD+ 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDCAD+ 137
EURCAD+ 88
NZDCAD+ 413
EURUSD+ 74
NZDUSD+ 79
AUDNZD+ 34
GBPCHF+ 124
GBPAUD+ 74
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDCAD+ 783
EURCAD+ 515
NZDCAD+ 1.6K
EURUSD+ 391
NZDUSD+ 339
AUDNZD+ 262
GBPCHF+ 1.3K
GBPAUD+ 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +128.95 EUR
最差交易: -0 EUR
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +911.46 EUR
最大连续亏损: -0.00 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.05 16:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 16:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
New EA
每月50 USD
0%
0
0
USD
5.9K
EUR
4
100%
25
100%
100%
52.50
36.46
EUR
3%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载