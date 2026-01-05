SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / New EA
Thibaut, Jean Jannoyer

New EA

Thibaut, Jean Jannoyer
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
0%
VantageInternational-Live 4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
25 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
128.95 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
911.46 EUR (6 385 pips)
Perdita lorda:
-17.36 EUR
Vincite massime consecutive:
25 (911.46 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
911.46 EUR (25)
Indice di Sharpe:
1.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.83%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
325.13
Long Trade:
16 (64.00%)
Short Trade:
9 (36.00%)
Fattore di profitto:
52.50
Profitto previsto:
36.46 EUR
Profitto medio:
36.46 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
17.93%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.75 EUR
Massimale:
2.75 EUR (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
2.80% (164.86 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD+ 6
EURCAD+ 5
NZDCAD+ 3
EURUSD+ 3
NZDUSD+ 3
AUDNZD+ 2
GBPCHF+ 2
GBPAUD+ 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD+ 137
EURCAD+ 88
NZDCAD+ 413
EURUSD+ 74
NZDUSD+ 79
AUDNZD+ 34
GBPCHF+ 124
GBPAUD+ 74
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD+ 783
EURCAD+ 515
NZDCAD+ 1.6K
EURUSD+ 391
NZDUSD+ 339
AUDNZD+ 262
GBPCHF+ 1.3K
GBPAUD+ 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +128.95 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +911.46 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.05 16:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 16:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
New EA
50USD al mese
0%
0
0
USD
5.9K
EUR
4
100%
25
100%
100%
52.50
36.46
EUR
3%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.