トレード:
25
利益トレード:
25 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
128.95 EUR
最悪のトレード:
0.00 EUR
総利益:
911.46 EUR (6 385 pips)
総損失:
-17.36 EUR
最大連続の勝ち:
25 (911.46 EUR)
最大連続利益:
911.46 EUR (25)
シャープレシオ:
1.06
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.84%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
325.13
長いトレード:
16 (64.00%)
短いトレード:
9 (36.00%)
プロフィットファクター:
52.50
期待されたペイオフ:
36.46 EUR
平均利益:
36.46 EUR
平均損失:
0.00 EUR
最大連続の負け:
0 (0.00 EUR)
最大連続損失:
0.00 EUR (0)
月間成長:
17.93%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.75 EUR
最大の:
2.75 EUR (0.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 EUR)
エクイティによる:
3.27% (192.98 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|6
|EURCAD+
|5
|NZDCAD+
|3
|EURUSD+
|3
|NZDUSD+
|3
|AUDNZD+
|2
|GBPCHF+
|2
|GBPAUD+
|1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCAD+
|137
|EURCAD+
|88
|NZDCAD+
|413
|EURUSD+
|74
|NZDUSD+
|79
|AUDNZD+
|34
|GBPCHF+
|124
|GBPAUD+
|74
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCAD+
|783
|EURCAD+
|515
|NZDCAD+
|1.6K
|EURUSD+
|391
|NZDUSD+
|339
|AUDNZD+
|262
|GBPCHF+
|1.3K
|GBPAUD+
|1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
ベストトレード: +128.95 EUR
最悪のトレード: -0 EUR
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +911.46 EUR
最大連続損失: -0.00 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
