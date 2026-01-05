シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / New EA
Thibaut, Jean Jannoyer

New EA

Thibaut, Jean Jannoyer
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
0%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
25
利益トレード:
25 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
128.95 EUR
最悪のトレード:
0.00 EUR
総利益:
911.46 EUR (6 385 pips)
総損失:
-17.36 EUR
最大連続の勝ち:
25 (911.46 EUR)
最大連続利益:
911.46 EUR (25)
シャープレシオ:
1.06
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.84%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
325.13
長いトレード:
16 (64.00%)
短いトレード:
9 (36.00%)
プロフィットファクター:
52.50
期待されたペイオフ:
36.46 EUR
平均利益:
36.46 EUR
平均損失:
0.00 EUR
最大連続の負け:
0 (0.00 EUR)
最大連続損失:
0.00 EUR (0)
月間成長:
17.93%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.75 EUR
最大の:
2.75 EUR (0.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 EUR)
エクイティによる:
3.27% (192.98 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDCAD+ 6
EURCAD+ 5
NZDCAD+ 3
EURUSD+ 3
NZDUSD+ 3
AUDNZD+ 2
GBPCHF+ 2
GBPAUD+ 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDCAD+ 137
EURCAD+ 88
NZDCAD+ 413
EURUSD+ 74
NZDUSD+ 79
AUDNZD+ 34
GBPCHF+ 124
GBPAUD+ 74
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDCAD+ 783
EURCAD+ 515
NZDCAD+ 1.6K
EURUSD+ 391
NZDUSD+ 339
AUDNZD+ 262
GBPCHF+ 1.3K
GBPAUD+ 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +128.95 EUR
最悪のトレード: -0 EUR
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +911.46 EUR
最大連続損失: -0.00 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.05 16:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 16:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
