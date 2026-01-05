СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / New EA
Thibaut, Jean Jannoyer

New EA

Thibaut, Jean Jannoyer
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
0%
VantageInternational-Live 4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
25 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
128.95 EUR
Худший трейд:
0.00 EUR
Общая прибыль:
911.46 EUR (6 385 pips)
Общий убыток:
-17.36 EUR
Макс. серия выигрышей:
25 (911.46 EUR)
Макс. прибыль в серии:
911.46 EUR (25)
Коэффициент Шарпа:
1.06
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.83%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
325.13
Длинных трейдов:
16 (64.00%)
Коротких трейдов:
9 (36.00%)
Профит фактор:
52.50
Мат. ожидание:
36.46 EUR
Средняя прибыль:
36.46 EUR
Средний убыток:
0.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
0.00 EUR (0)
Прирост в месяц:
17.93%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.75 EUR
Максимальная:
2.75 EUR (0.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
2.80% (164.86 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCAD+ 6
EURCAD+ 5
NZDCAD+ 3
EURUSD+ 3
NZDUSD+ 3
AUDNZD+ 2
GBPCHF+ 2
GBPAUD+ 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCAD+ 137
EURCAD+ 88
NZDCAD+ 413
EURUSD+ 74
NZDUSD+ 79
AUDNZD+ 34
GBPCHF+ 124
GBPAUD+ 74
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCAD+ 783
EURCAD+ 515
NZDCAD+ 1.6K
EURUSD+ 391
NZDUSD+ 339
AUDNZD+ 262
GBPCHF+ 1.3K
GBPAUD+ 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +128.95 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +911.46 EUR
Макс. убыток в серии: -0.00 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.05 16:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 16:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
New EA
50 USD в месяц
0%
0
0
USD
5.9K
EUR
4
100%
25
100%
100%
52.50
36.46
EUR
3%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.