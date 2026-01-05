- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
25 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
128.95 EUR
Худший трейд:
0.00 EUR
Общая прибыль:
911.46 EUR (6 385 pips)
Общий убыток:
-17.36 EUR
Макс. серия выигрышей:
25 (911.46 EUR)
Макс. прибыль в серии:
911.46 EUR (25)
Коэффициент Шарпа:
1.06
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.83%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
325.13
Длинных трейдов:
16 (64.00%)
Коротких трейдов:
9 (36.00%)
Профит фактор:
52.50
Мат. ожидание:
36.46 EUR
Средняя прибыль:
36.46 EUR
Средний убыток:
0.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
0.00 EUR (0)
Прирост в месяц:
17.93%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.75 EUR
Максимальная:
2.75 EUR (0.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
2.80% (164.86 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|6
|EURCAD+
|5
|NZDCAD+
|3
|EURUSD+
|3
|NZDUSD+
|3
|AUDNZD+
|2
|GBPCHF+
|2
|GBPAUD+
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCAD+
|137
|EURCAD+
|88
|NZDCAD+
|413
|EURUSD+
|74
|NZDUSD+
|79
|AUDNZD+
|34
|GBPCHF+
|124
|GBPAUD+
|74
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCAD+
|783
|EURCAD+
|515
|NZDCAD+
|1.6K
|EURUSD+
|391
|NZDUSD+
|339
|AUDNZD+
|262
|GBPCHF+
|1.3K
|GBPAUD+
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +128.95 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +911.46 EUR
Макс. убыток в серии: -0.00 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
5.9K
EUR
EUR
4
100%
25
100%
100%
52.50
36.46
EUR
EUR
3%
1:500