Vener Garayev

Just Trade Smart

Vener Garayev
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
29 (78.37%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (21.62%)
En iyi işlem:
4.33 USD
En kötü işlem:
-2.84 USD
Brüt kâr:
61.12 USD (7 669 pips)
Brüt zarar:
-15.54 USD (2 185 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (36.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.57 USD (14)
Sharpe oranı:
0.68
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
51.73%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.83
Alış işlemleri:
37 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
3.93
Beklenen getiri:
1.23 USD
Ortalama kâr:
2.11 USD
Ortalama zarar:
-1.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-9.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.44 USD (4)
Aylık büyüme:
45.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9.44 USD (6.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
4.47% (6.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 8
EURUSD 7
EURJPY 3
GBPJPY 3
AUDUSD 2
NZDUSD 2
GBPAUD 2
NZDJPY 2
CHFJPY 2
AUDJPY 2
CADJPY 2
USDJPY 1
EURAUD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 15
EURUSD 9
EURJPY 2
GBPJPY 4
AUDUSD 3
NZDUSD 3
GBPAUD -3
NZDJPY 2
CHFJPY 2
AUDJPY 4
CADJPY 3
USDJPY 4
EURAUD -2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 1.6K
EURUSD 980
EURJPY 241
GBPJPY 519
AUDUSD 297
NZDUSD 278
GBPAUD -513
NZDJPY 358
CHFJPY 333
AUDJPY 635
CADJPY 466
USDJPY 664
EURAUD -340
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.33 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +36.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.38 × 281
FPMarkets-Live
0.42 × 309
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
ICMarketsSC-MT5-2
0.54 × 1344
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.60 × 193
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tradeview-Live
0.88 × 8
Exness-MT5Real
1.00 × 4
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 4
Darwinex-Live
1.10 × 121
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Eightcap-Live
1.19 × 254
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Alpari-MT5
1.25 × 149
TitanFX-MT5-01
1.28 × 69
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 1117
VantageFX-Live
1.42 × 98
46 daha fazla...
Trading Forex (sometimes Gold) purely on technical basis. Up to 10 open positions is possible.
İnceleme yok
2026.01.05 16:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Just Trade Smart
Ayda 50 USD
0%
0
0
USD
146
USD
2
0%
37
78%
100%
3.93
1.23
USD
4%
1:200
