- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
37
盈利交易:
29 (78.37%)
亏损交易:
8 (21.62%)
最好交易:
4.33 USD
最差交易:
-2.84 USD
毛利:
61.12 USD (7 669 pips)
毛利亏损:
-15.54 USD (2 185 pips)
最大连续赢利:
14 (36.57 USD)
最大连续盈利:
36.57 USD (14)
夏普比率:
0.68
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
51.73%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.83
长期交易:
37 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
3.93
预期回报:
1.23 USD
平均利润:
2.11 USD
平均损失:
-1.94 USD
最大连续失误:
4 (-9.44 USD)
最大连续亏损:
-9.44 USD (4)
每月增长:
45.58%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
9.44 USD (6.09%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
4.47% (6.51 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|7
|EURJPY
|3
|GBPJPY
|3
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|GBPAUD
|2
|NZDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|USDJPY
|1
|EURAUD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|9
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|4
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|3
|GBPAUD
|-3
|NZDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|USDJPY
|4
|EURAUD
|-2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|980
|EURJPY
|241
|GBPJPY
|519
|AUDUSD
|297
|NZDUSD
|278
|GBPAUD
|-513
|NZDJPY
|358
|CHFJPY
|333
|AUDJPY
|635
|CADJPY
|466
|USDJPY
|664
|EURAUD
|-340
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 94
|
Exness-MT5Real3
|0.38 × 281
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 309
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.54 × 1344
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.60 × 193
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
Tradeview-Live
|0.88 × 8
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 4
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.00 × 4
|
Darwinex-Live
|1.10 × 121
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
Eightcap-Live
|1.19 × 254
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Alpari-MT5
|1.25 × 149
|
TitanFX-MT5-01
|1.28 × 69
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 1117
|
VantageFX-Live
|1.42 × 98
Trading Forex (sometimes Gold) purely on technical basis. Up to 10 open positions is possible.
