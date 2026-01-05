SignaleKategorien
Vener Garayev

Just Trade Smart

Vener Garayev
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 64%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
51
Gewinntrades:
39 (76.47%)
Verlusttrades:
12 (23.53%)
Bester Trade:
7.63 USD
Schlechtester Trade:
-4.34 USD
Bruttoprofit:
89.35 USD (11 196 pips)
Bruttoverlust:
-25.17 USD (3 336 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (36.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
36.57 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.60
Trading-Aktivität:
96.83%
Max deposit load:
51.73%
Letzter Trade:
59 Minuten
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
6.37
Long-Positionen:
51 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
3.55
Mathematische Gewinnerwartung:
1.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.29 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-9.44 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9.44 USD (4)
Wachstum pro Monat :
64.18%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
10.07 USD (6.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.50% (10.07 USD)
Kapital:
4.47% (6.51 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 10
EURUSD 9
EURJPY 4
GBPJPY 4
AUDUSD 3
NZDUSD 3
GBPAUD 3
NZDJPY 3
CHFJPY 3
AUDJPY 3
CADJPY 3
USDJPY 2
EURAUD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 27
EURUSD 8
EURJPY 3
GBPJPY 8
AUDUSD 4
NZDUSD 2
GBPAUD -3
NZDJPY 4
CHFJPY 4
AUDJPY 6
CADJPY 1
USDJPY 2
EURAUD -2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 2.7K
EURUSD 927
EURJPY 452
GBPJPY 1.3K
AUDUSD 436
NZDUSD 167
GBPAUD -389
NZDJPY 582
CHFJPY 709
AUDJPY 850
CADJPY 228
USDJPY 263
EURAUD -340
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7.63 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +36.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9.44 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.38 × 281
FPMarkets-Live
0.42 × 309
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
ICMarketsSC-MT5-2
0.54 × 1344
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.60 × 193
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tradeview-Live
0.88 × 8
Exness-MT5Real
1.00 × 4
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 4
Darwinex-Live
1.10 × 121
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Eightcap-Live
1.19 × 254
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Alpari-MT5
1.25 × 149
TitanFX-MT5-01
1.28 × 69
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 1117
VantageFX-Live
1.42 × 98
noch 46 ...
Trading Forex (sometimes Gold) purely on technical basis. Up to 10 open positions is possible.
Keine Bewertungen
2026.01.05 21:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.05 21:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 16:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
