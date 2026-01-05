SignauxSections
Vener Garayev

Just Trade Smart

Vener Garayev
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
37
Bénéfice trades:
29 (78.37%)
Perte trades:
8 (21.62%)
Meilleure transaction:
4.33 USD
Pire transaction:
-2.84 USD
Bénéfice brut:
61.12 USD (7 669 pips)
Perte brute:
-15.54 USD (2 185 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (36.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
36.57 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.68
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
51.73%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
4.83
Longs trades:
37 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
3.93
Rendement attendu:
1.23 USD
Bénéfice moyen:
2.11 USD
Perte moyenne:
-1.94 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-9.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-9.44 USD (4)
Croissance mensuelle:
45.58%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
9.44 USD (6.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
4.47% (6.51 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 8
EURUSD 7
EURJPY 3
GBPJPY 3
AUDUSD 2
NZDUSD 2
GBPAUD 2
NZDJPY 2
CHFJPY 2
AUDJPY 2
CADJPY 2
USDJPY 1
EURAUD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 15
EURUSD 9
EURJPY 2
GBPJPY 4
AUDUSD 3
NZDUSD 3
GBPAUD -3
NZDJPY 2
CHFJPY 2
AUDJPY 4
CADJPY 3
USDJPY 4
EURAUD -2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 1.6K
EURUSD 980
EURJPY 241
GBPJPY 519
AUDUSD 297
NZDUSD 278
GBPAUD -513
NZDJPY 358
CHFJPY 333
AUDJPY 635
CADJPY 466
USDJPY 664
EURAUD -340
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.33 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +36.57 USD
Perte consécutive maximale: -9.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.38 × 281
FPMarkets-Live
0.42 × 309
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
ICMarketsSC-MT5-2
0.54 × 1344
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.60 × 193
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tradeview-Live
0.88 × 8
Exness-MT5Real
1.00 × 4
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 4
Darwinex-Live
1.10 × 121
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Eightcap-Live
1.19 × 254
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Alpari-MT5
1.25 × 149
TitanFX-MT5-01
1.28 × 69
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 1117
VantageFX-Live
1.42 × 98
46 plus...
Trading Forex (sometimes Gold) purely on technical basis. Up to 10 open positions is possible.
Aucun avis
2026.01.05 16:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Just Trade Smart
50 USD par mois
0%
0
0
USD
146
USD
2
0%
37
78%
100%
3.93
1.23
USD
4%
1:200
