Vener Garayev

Just Trade Smart

Vener Garayev
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
29 (78.37%)
Loss Trade:
8 (21.62%)
Best Trade:
4.33 USD
Worst Trade:
-2.84 USD
Profitto lordo:
61.12 USD (7 669 pips)
Perdita lorda:
-15.54 USD (2 185 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (36.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.57 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.68
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
51.73%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.83
Long Trade:
37 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.93
Profitto previsto:
1.23 USD
Profitto medio:
2.11 USD
Perdita media:
-1.94 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-9.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.44 USD (4)
Crescita mensile:
45.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.44 USD (6.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
4.47% (6.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 8
EURUSD 7
EURJPY 3
GBPJPY 3
AUDUSD 2
NZDUSD 2
GBPAUD 2
NZDJPY 2
CHFJPY 2
AUDJPY 2
CADJPY 2
USDJPY 1
EURAUD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 15
EURUSD 9
EURJPY 2
GBPJPY 4
AUDUSD 3
NZDUSD 3
GBPAUD -3
NZDJPY 2
CHFJPY 2
AUDJPY 4
CADJPY 3
USDJPY 4
EURAUD -2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 1.6K
EURUSD 980
EURJPY 241
GBPJPY 519
AUDUSD 297
NZDUSD 278
GBPAUD -513
NZDJPY 358
CHFJPY 333
AUDJPY 635
CADJPY 466
USDJPY 664
EURAUD -340
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.33 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +36.57 USD
Massima perdita consecutiva: -9.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.38 × 281
FPMarkets-Live
0.42 × 309
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
ICMarketsSC-MT5-2
0.54 × 1344
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.60 × 193
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tradeview-Live
0.88 × 8
Exness-MT5Real
1.00 × 4
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 4
Darwinex-Live
1.10 × 121
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Eightcap-Live
1.19 × 254
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Alpari-MT5
1.25 × 149
TitanFX-MT5-01
1.28 × 69
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 1117
VantageFX-Live
1.42 × 98
46 più
Trading Forex (sometimes Gold) purely on technical basis. Up to 10 open positions is possible.
Non ci sono recensioni
2026.01.05 16:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
