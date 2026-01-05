- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
29 (78.37%)
Убыточных трейдов:
8 (21.62%)
Лучший трейд:
4.33 USD
Худший трейд:
-2.84 USD
Общая прибыль:
61.12 USD (7 669 pips)
Общий убыток:
-15.54 USD (2 185 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (36.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
36.57 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.68
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
51.73%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.83
Длинных трейдов:
37 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
3.93
Мат. ожидание:
1.23 USD
Средняя прибыль:
2.11 USD
Средний убыток:
-1.94 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-9.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.44 USD (4)
Прирост в месяц:
45.58%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9.44 USD (6.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
4.47% (6.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|7
|EURJPY
|3
|GBPJPY
|3
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|GBPAUD
|2
|NZDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|USDJPY
|1
|EURAUD
|1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|9
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|4
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|3
|GBPAUD
|-3
|NZDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|USDJPY
|4
|EURAUD
|-2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|980
|EURJPY
|241
|GBPJPY
|519
|AUDUSD
|297
|NZDUSD
|278
|GBPAUD
|-513
|NZDJPY
|358
|CHFJPY
|333
|AUDJPY
|635
|CADJPY
|466
|USDJPY
|664
|EURAUD
|-340
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.33 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +36.57 USD
Макс. убыток в серии: -9.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
FusionMarkets-Live
|0.31 × 94
Exness-MT5Real3
|0.38 × 281
FPMarkets-Live
|0.42 × 309
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
ICMarketsSC-MT5-2
|0.54 × 1344
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
FXPIG-Server
|0.60 × 200
Tickmill-Live
|0.60 × 193
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
Tradeview-Live
|0.88 × 8
Exness-MT5Real
|1.00 × 4
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
|1.00 × 4
Darwinex-Live
|1.10 × 121
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
Eightcap-Live
|1.19 × 254
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
Alpari-MT5
|1.25 × 149
TitanFX-MT5-01
|1.28 × 69
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 1117
VantageFX-Live
|1.42 × 98
еще 46...
Trading Forex (sometimes Gold) purely on technical basis. Up to 10 open positions is possible.
