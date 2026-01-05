СигналыРазделы
Vener Garayev

Just Trade Smart

Vener Garayev
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
29 (78.37%)
Убыточных трейдов:
8 (21.62%)
Лучший трейд:
4.33 USD
Худший трейд:
-2.84 USD
Общая прибыль:
61.12 USD (7 669 pips)
Общий убыток:
-15.54 USD (2 185 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (36.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
36.57 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.68
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
51.73%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.83
Длинных трейдов:
37 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
3.93
Мат. ожидание:
1.23 USD
Средняя прибыль:
2.11 USD
Средний убыток:
-1.94 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-9.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.44 USD (4)
Прирост в месяц:
45.58%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9.44 USD (6.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
4.47% (6.51 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 8
EURUSD 7
EURJPY 3
GBPJPY 3
AUDUSD 2
NZDUSD 2
GBPAUD 2
NZDJPY 2
CHFJPY 2
AUDJPY 2
CADJPY 2
USDJPY 1
EURAUD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 15
EURUSD 9
EURJPY 2
GBPJPY 4
AUDUSD 3
NZDUSD 3
GBPAUD -3
NZDJPY 2
CHFJPY 2
AUDJPY 4
CADJPY 3
USDJPY 4
EURAUD -2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 1.6K
EURUSD 980
EURJPY 241
GBPJPY 519
AUDUSD 297
NZDUSD 278
GBPAUD -513
NZDJPY 358
CHFJPY 333
AUDJPY 635
CADJPY 466
USDJPY 664
EURAUD -340
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.33 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +36.57 USD
Макс. убыток в серии: -9.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.38 × 281
FPMarkets-Live
0.42 × 309
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
ICMarketsSC-MT5-2
0.54 × 1344
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.60 × 193
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tradeview-Live
0.88 × 8
Exness-MT5Real
1.00 × 4
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 4
Darwinex-Live
1.10 × 121
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Eightcap-Live
1.19 × 254
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Alpari-MT5
1.25 × 149
TitanFX-MT5-01
1.28 × 69
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 1117
VantageFX-Live
1.42 × 98
еще 46...
Trading Forex (sometimes Gold) purely on technical basis. Up to 10 open positions is possible.
Нет отзывов
2026.01.05 16:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Just Trade Smart
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
146
USD
2
0%
37
78%
100%
3.93
1.23
USD
4%
1:200
Копировать

