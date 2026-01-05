SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Just Trade Smart
Vener Garayev

Just Trade Smart

Vener Garayev
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 64%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
51
Negociações com lucro:
39 (76.47%)
Negociações com perda:
12 (23.53%)
Melhor negociação:
7.63 USD
Pior negociação:
-4.34 USD
Lucro bruto:
89.35 USD (11 196 pips)
Perda bruta:
-25.17 USD (3 336 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (36.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
36.57 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.60
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
51.73%
Último negócio:
16 minutos atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
6.37
Negociações longas:
51 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
3.55
Valor esperado:
1.26 USD
Lucro médio:
2.29 USD
Perda média:
-2.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-9.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.44 USD (4)
Crescimento mensal:
64.18%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
10.07 USD (6.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.50% (10.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.47% (6.51 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 10
EURUSD 9
EURJPY 4
GBPJPY 4
AUDUSD 3
NZDUSD 3
GBPAUD 3
NZDJPY 3
CHFJPY 3
AUDJPY 3
CADJPY 3
USDJPY 2
EURAUD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 27
EURUSD 8
EURJPY 3
GBPJPY 8
AUDUSD 4
NZDUSD 2
GBPAUD -3
NZDJPY 4
CHFJPY 4
AUDJPY 6
CADJPY 1
USDJPY 2
EURAUD -2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 2.7K
EURUSD 927
EURJPY 452
GBPJPY 1.3K
AUDUSD 436
NZDUSD 167
GBPAUD -389
NZDJPY 582
CHFJPY 709
AUDJPY 850
CADJPY 228
USDJPY 263
EURAUD -340
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7.63 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +36.57 USD
Máxima perda consecutiva: -9.44 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.38 × 281
FPMarkets-Live
0.42 × 309
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
ICMarketsSC-MT5-2
0.54 × 1344
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.60 × 193
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tradeview-Live
0.88 × 8
Exness-MT5Real
1.00 × 4
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 4
Darwinex-Live
1.10 × 121
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Eightcap-Live
1.19 × 254
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Alpari-MT5
1.25 × 149
TitanFX-MT5-01
1.28 × 69
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 1117
VantageFX-Live
1.42 × 98
46 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Trading Forex (sometimes Gold) purely on technical basis. Up to 10 open positions is possible.
Sem comentários
2026.01.05 16:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Just Trade Smart
30 USD por mês
64%
0
0
USD
164
USD
3
0%
51
76%
100%
3.54
1.26
USD
6%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.