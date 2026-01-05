- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
51
利益トレード:
39 (76.47%)
損失トレード:
12 (23.53%)
ベストトレード:
7.63 USD
最悪のトレード:
-4.34 USD
総利益:
89.35 USD (11 196 pips)
総損失:
-25.17 USD (3 336 pips)
最大連続の勝ち:
14 (36.57 USD)
最大連続利益:
36.57 USD (14)
シャープレシオ:
0.60
取引アクティビティ:
96.83%
最大入金額:
51.73%
最近のトレード:
50 分前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
6.37
長いトレード:
51 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
3.55
期待されたペイオフ:
1.26 USD
平均利益:
2.29 USD
平均損失:
-2.10 USD
最大連続の負け:
4 (-9.44 USD)
最大連続損失:
-9.44 USD (4)
月間成長:
64.18%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
10.07 USD (6.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.50% (10.07 USD)
エクイティによる:
4.47% (6.51 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|10
|EURUSD
|9
|EURJPY
|4
|GBPJPY
|4
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|3
|GBPAUD
|3
|NZDJPY
|3
|CHFJPY
|3
|AUDJPY
|3
|CADJPY
|3
|USDJPY
|2
|EURAUD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|27
|EURUSD
|8
|EURJPY
|3
|GBPJPY
|8
|AUDUSD
|4
|NZDUSD
|2
|GBPAUD
|-3
|NZDJPY
|4
|CHFJPY
|4
|AUDJPY
|6
|CADJPY
|1
|USDJPY
|2
|EURAUD
|-2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|2.7K
|EURUSD
|927
|EURJPY
|452
|GBPJPY
|1.3K
|AUDUSD
|436
|NZDUSD
|167
|GBPAUD
|-389
|NZDJPY
|582
|CHFJPY
|709
|AUDJPY
|850
|CADJPY
|228
|USDJPY
|263
|EURAUD
|-340
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.63 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +36.57 USD
最大連続損失: -9.44 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 94
|
Exness-MT5Real3
|0.38 × 281
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 309
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.54 × 1344
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.60 × 193
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
Tradeview-Live
|0.88 × 8
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 4
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.00 × 4
|
Darwinex-Live
|1.10 × 121
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
Eightcap-Live
|1.19 × 254
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Alpari-MT5
|1.25 × 149
|
TitanFX-MT5-01
|1.28 × 69
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 1117
|
VantageFX-Live
|1.42 × 98
Trading Forex (sometimes Gold) purely on technical basis. Up to 10 open positions is possible.
