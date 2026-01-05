シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Just Trade Smart
Vener Garayev

Just Trade Smart

Vener Garayev
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 64%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
51
利益トレード:
39 (76.47%)
損失トレード:
12 (23.53%)
ベストトレード:
7.63 USD
最悪のトレード:
-4.34 USD
総利益:
89.35 USD (11 196 pips)
総損失:
-25.17 USD (3 336 pips)
最大連続の勝ち:
14 (36.57 USD)
最大連続利益:
36.57 USD (14)
シャープレシオ:
0.60
取引アクティビティ:
96.83%
最大入金額:
51.73%
最近のトレード:
50 分前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
6.37
長いトレード:
51 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
3.55
期待されたペイオフ:
1.26 USD
平均利益:
2.29 USD
平均損失:
-2.10 USD
最大連続の負け:
4 (-9.44 USD)
最大連続損失:
-9.44 USD (4)
月間成長:
64.18%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
10.07 USD (6.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.50% (10.07 USD)
エクイティによる:
4.47% (6.51 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 10
EURUSD 9
EURJPY 4
GBPJPY 4
AUDUSD 3
NZDUSD 3
GBPAUD 3
NZDJPY 3
CHFJPY 3
AUDJPY 3
CADJPY 3
USDJPY 2
EURAUD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 27
EURUSD 8
EURJPY 3
GBPJPY 8
AUDUSD 4
NZDUSD 2
GBPAUD -3
NZDJPY 4
CHFJPY 4
AUDJPY 6
CADJPY 1
USDJPY 2
EURAUD -2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 2.7K
EURUSD 927
EURJPY 452
GBPJPY 1.3K
AUDUSD 436
NZDUSD 167
GBPAUD -389
NZDJPY 582
CHFJPY 709
AUDJPY 850
CADJPY 228
USDJPY 263
EURAUD -340
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +7.63 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +36.57 USD
最大連続損失: -9.44 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.38 × 281
FPMarkets-Live
0.42 × 309
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
ICMarketsSC-MT5-2
0.54 × 1344
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.60 × 193
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tradeview-Live
0.88 × 8
Exness-MT5Real
1.00 × 4
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 4
Darwinex-Live
1.10 × 121
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Eightcap-Live
1.19 × 254
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Alpari-MT5
1.25 × 149
TitanFX-MT5-01
1.28 × 69
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 1117
VantageFX-Live
1.42 × 98
46 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Trading Forex (sometimes Gold) purely on technical basis. Up to 10 open positions is possible.
レビューなし
2026.01.05 21:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.05 21:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 16:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Just Trade Smart
30 USD/月
64%
0
0
USD
164
USD
3
0%
51
76%
97%
3.54
1.26
USD
6%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください