Reynor Buenaflor

RB GBPUSD

Reynor Buenaflor
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 0%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
13 (72.22%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (27.78%)
En iyi işlem:
24.57 USD
En kötü işlem:
-10.22 USD
Brüt kâr:
107.03 USD (1 209 pips)
Brüt zarar:
-24.43 USD (348 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (61.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.04 USD (6)
Sharpe oranı:
0.55
Alım-satım etkinliği:
99.09%
Maks. mevduat yükü:
0.76%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
4.07
Alış işlemleri:
12 (66.67%)
Satış işlemleri:
6 (33.33%)
Kâr faktörü:
4.38
Beklenen getiri:
4.59 USD
Ortalama kâr:
8.23 USD
Ortalama zarar:
-4.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-6.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.50 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
20.30 USD (0.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.21% (606.13 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 83
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 861
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.57 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +61.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

  • This is a live cent account running with my personal created EA. It is a swap-free account.  I make regular deposits and withdrawals on this account as the need arises. So if you want to copy this account, I suggest just get the EA to avoid slippage and to pay one-time only instead of monthly subscription to signal. 
  • I created this EA to run on GBPUSD only. 
  • This is a mean-reversal EA that works on GBPUSD with smart drawdown recovery algorithm. It was designed to protect the account FIRST, before getting profit. It has survived Covid, Wars and tariffs. EA was designed to be simple. It is NOT curve-fitted. 
  • I designed this EA to be simple so I can just add it to GBPUSD chart and it is good to go. No EA parameters to change and tweak. Just add the EA to chart so I can do other things that are more important to do. 
  • EA will do all the computation. It is set to run at 0.01 every 7000. And based on my back testing and forward testing, max drawdown is around 25% and profit of around 2.5% per month - a good tool for account compounding.
  • Disclaimer: Please note that Forex is risky. You may lose all your capital. Invest only what you can afford to lose.
  • For questions, please send me a message.


İnceleme yok
2026.01.05 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 13:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 12:04
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 12:04
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.05 12:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 12:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
