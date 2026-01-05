- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
13 (72.22%)
Убыточных трейдов:
5 (27.78%)
Лучший трейд:
24.57 USD
Худший трейд:
-10.22 USD
Общая прибыль:
107.03 USD (1 209 pips)
Общий убыток:
-24.43 USD (348 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (61.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
61.04 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.55
Торговая активность:
99.09%
Макс. загрузка депозита:
0.76%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
4.07
Длинных трейдов:
12 (66.67%)
Коротких трейдов:
6 (33.33%)
Профит фактор:
4.38
Мат. ожидание:
4.59 USD
Средняя прибыль:
8.23 USD
Средний убыток:
-4.89 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-6.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.50 USD (2)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
20.30 USD (0.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.21% (606.13 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|83
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|861
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.57 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +61.04 USD
Макс. убыток в серии: -6.93 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-09" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
- This is a live cent account running with my personal created EA. It is a swap-free account. I make regular deposits and withdrawals on this account as the need arises. So if you want to copy this account, I suggest just get the EA to avoid slippage and to pay one-time only instead of monthly subscription to signal.
- I created this EA to run on GBPUSD only.
- This is a mean-reversal EA that works on GBPUSD with smart drawdown recovery algorithm. It was designed to protect the account FIRST, before getting profit. It has survived Covid, Wars and tariffs. EA was designed to be simple. It is NOT curve-fitted.
- I designed this EA to be simple so I can just add it to GBPUSD chart and it is good to go. No EA parameters to change and tweak. Just add the EA to chart so I can do other things that are more important to do.
- EA will do all the computation. It is set to run at 0.01 every 7000. And based on my back testing and forward testing, max drawdown is around 25% and profit of around 2.5% per month - a good tool for account compounding.
- Disclaimer: Please note that Forex is risky. You may lose all your capital. Invest only what you can afford to lose.
- For questions, please send me a message.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
50K
USD
USD
1
100%
18
72%
99%
4.38
4.59
USD
USD
1%
1:500