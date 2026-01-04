- Büyüme
İşlemler:
80
Kârla kapanan işlemler:
51 (63.75%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (36.25%)
En iyi işlem:
341.00 USD
En kötü işlem:
-316.92 USD
Brüt kâr:
1 335.26 USD (27 146 pips)
Brüt zarar:
-1 257.02 USD (33 785 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (604.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
604.72 USD (16)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
83
Ort. tutma süresi:
43 dakika
Düzelme faktörü:
0.13
Alış işlemleri:
40 (50.00%)
Satış işlemleri:
40 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.98 USD
Ortalama kâr:
26.18 USD
Ortalama zarar:
-43.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-467.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-467.64 USD (7)
Aylık büyüme:
0.08%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
572.66 USD
Maksimum:
585.55 USD (0.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.01% (5.37 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|78
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-6.6K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +341.00 USD
En kötü işlem: -317 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +604.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -467.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MegaFusionGroupPty-Trade" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
