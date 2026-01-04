СигналыРазделы
Hai Dong Zhang

JCvalueLong10

Hai Dong Zhang
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
MegaFusionGroupPty-Trade
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
80
Прибыльных трейдов:
51 (63.75%)
Убыточных трейдов:
29 (36.25%)
Лучший трейд:
341.00 USD
Худший трейд:
-316.92 USD
Общая прибыль:
1 335.26 USD (27 146 pips)
Общий убыток:
-1 257.02 USD (33 785 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (604.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
604.72 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.01%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
83
Ср. время удержания:
43 минуты
Фактор восстановления:
0.13
Длинных трейдов:
40 (50.00%)
Коротких трейдов:
40 (50.00%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.98 USD
Средняя прибыль:
26.18 USD
Средний убыток:
-43.35 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-467.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-467.64 USD (7)
Прирост в месяц:
0.08%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
572.66 USD
Максимальная:
585.55 USD (0.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.01% (5.37 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 80
XAUUSD 80
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 78
XAUUSD 78
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -6.6K
XAUUSD -6.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +341.00 USD
Худший трейд: -317 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +604.72 USD
Макс. убыток в серии: -467.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MegaFusionGroupPty-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

致力于跑10年
Нет отзывов
2026.01.04 17:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 17:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
