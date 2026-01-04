- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
80
Прибыльных трейдов:
51 (63.75%)
Убыточных трейдов:
29 (36.25%)
Лучший трейд:
341.00 USD
Худший трейд:
-316.92 USD
Общая прибыль:
1 335.26 USD (27 146 pips)
Общий убыток:
-1 257.02 USD (33 785 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (604.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
604.72 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.01%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
83
Ср. время удержания:
43 минуты
Фактор восстановления:
0.13
Длинных трейдов:
40 (50.00%)
Коротких трейдов:
40 (50.00%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.98 USD
Средняя прибыль:
26.18 USD
Средний убыток:
-43.35 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-467.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-467.64 USD (7)
Прирост в месяц:
0.08%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
572.66 USD
Максимальная:
585.55 USD (0.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.01% (5.37 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|78
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-6.6K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +341.00 USD
Худший трейд: -317 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +604.72 USD
Макс. убыток в серии: -467.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MegaFusionGroupPty-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
致力于跑10年
Нет отзывов