SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / JCvalueLong10
Hai Dong Zhang

JCvalueLong10

Hai Dong Zhang
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
MegaFusionGroupPty-Trade
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
80
Bénéfice trades:
51 (63.75%)
Perte trades:
29 (36.25%)
Meilleure transaction:
341.00 USD
Pire transaction:
-316.92 USD
Bénéfice brut:
1 335.26 USD (27 146 pips)
Perte brute:
-1 257.02 USD (33 785 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (604.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
604.72 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.01%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
83
Temps de détention moyen:
43 minutes
Facteur de récupération:
0.13
Longs trades:
40 (50.00%)
Courts trades:
40 (50.00%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.98 USD
Bénéfice moyen:
26.18 USD
Perte moyenne:
-43.35 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-467.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-467.64 USD (7)
Croissance mensuelle:
0.08%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
572.66 USD
Maximal:
585.55 USD (0.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.01% (5.37 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 80
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 78
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -6.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +341.00 USD
Pire transaction: -317 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +604.72 USD
Perte consécutive maximale: -467.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MegaFusionGroupPty-Trade" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

致力于跑10年
Aucun avis
2026.01.04 17:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 17:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire