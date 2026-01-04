- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
80
Negociações com lucro:
51 (63.75%)
Negociações com perda:
29 (36.25%)
Melhor negociação:
341.00 USD
Pior negociação:
-316.92 USD
Lucro bruto:
1 335.26 USD (27 146 pips)
Perda bruta:
-1 257.02 USD (33 785 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (604.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
604.72 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.01%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
83
Tempo médio de espera:
43 minutos
Fator de recuperação:
0.13
Negociações longas:
40 (50.00%)
Negociações curtas:
40 (50.00%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
0.98 USD
Lucro médio:
26.18 USD
Perda média:
-43.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-467.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-467.64 USD (7)
Crescimento mensal:
0.08%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
572.66 USD
Máximo:
585.55 USD (0.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.01% (5.37 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|78
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-6.6K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +341.00 USD
Pior negociação: -317 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +604.72 USD
Máxima perda consecutiva: -467.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MegaFusionGroupPty-Trade" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
致力于跑10年
