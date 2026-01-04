- Wachstum
Trades insgesamt:
80
Gewinntrades:
51 (63.75%)
Verlusttrades:
29 (36.25%)
Bester Trade:
341.00 USD
Schlechtester Trade:
-316.92 USD
Bruttoprofit:
1 335.26 USD (27 146 pips)
Bruttoverlust:
-1 257.02 USD (33 785 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (604.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
604.72 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.01%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
83
Durchschn. Haltezeit:
43 Minuten
Erholungsfaktor:
0.13
Long-Positionen:
40 (50.00%)
Short-Positionen:
40 (50.00%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
0.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
26.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-43.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-467.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-467.64 USD (7)
Wachstum pro Monat :
0.08%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
572.66 USD
Maximaler:
585.55 USD (0.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.01% (5.37 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|78
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-6.6K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Bester Trade: +341.00 USD
Schlechtester Trade: -317 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +604.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -467.64 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MegaFusionGroupPty-Trade" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
