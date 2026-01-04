시그널섹션
Hai Dong Zhang
0 리뷰
안정성
1
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2026 1%
MegaFusionGroupPty-Trade
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
640
이익 거래:
413 (64.53%)
손실 거래:
227 (35.47%)
최고의 거래:
2 956.72 USD
최악의 거래:
-4 401.80 USD
총 수익:
28 388.57 USD (210 891 pips)
총 손실:
-27 777.18 USD (228 830 pips)
연속 최대 이익:
16 (604.72 USD)
연속 최대 이익:
21 817.83 USD (13)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
95.98%
최대 입금량:
4.67%
최근 거래:
3 분 전
주별 거래 수:
683
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.03
롱(주식매수):
315 (49.22%)
숏(주식차입매도):
325 (50.78%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.96 USD
평균 이익:
68.74 USD
평균 손실:
-122.37 USD
연속 최대 손실:
12 (-503.98 USD)
연속 최대 손실:
-21 989.12 USD (11)
월별 성장률:
0.61%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
572.66 USD
최대한의:
21 989.12 USD (18.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.06% (21 989.12 USD)
자본금별:
5.86% (5 874.33 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 640
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 611
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -18K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2 956.72 USD
최악의 거래: -4 402 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +604.72 USD
연속 최대 손실: -503.98 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MegaFusionGroupPty-Trade"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

致力于跑10年
리뷰 없음
2026.01.04 17:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 17:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
