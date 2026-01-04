- 成长
交易:
80
盈利交易:
51 (63.75%)
亏损交易:
29 (36.25%)
最好交易:
341.00 USD
最差交易:
-316.92 USD
毛利:
1 335.26 USD (27 146 pips)
毛利亏损:
-1 257.02 USD (33 785 pips)
最大连续赢利:
16 (604.72 USD)
最大连续盈利:
604.72 USD (16)
夏普比率:
0.01
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.01%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
83
平均持有时间:
43 分钟
采收率:
0.13
长期交易:
40 (50.00%)
短期交易:
40 (50.00%)
利润因子:
1.06
预期回报:
0.98 USD
平均利润:
26.18 USD
平均损失:
-43.35 USD
最大连续失误:
7 (-467.64 USD)
最大连续亏损:
-467.64 USD (7)
每月增长:
0.08%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
572.66 USD
最大值:
585.55 USD (0.59%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.01% (5.37 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|78
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-6.6K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +341.00 USD
最差交易: -317 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +604.72 USD
最大连续亏损: -467.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MegaFusionGroupPty-Trade 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
