- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
402
Kârla kapanan işlemler:
228 (56.71%)
Zararla kapanan işlemler:
174 (43.28%)
En iyi işlem:
19.01 USD
En kötü işlem:
-14.15 USD
Brüt kâr:
1 332.77 USD (1 278 221 pips)
Brüt zarar:
-1 042.80 USD (1 015 457 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (87.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
87.14 USD (12)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
140
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
2.46
Alış işlemleri:
278 (69.15%)
Satış işlemleri:
124 (30.85%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
0.72 USD
Ortalama kâr:
5.85 USD
Ortalama zarar:
-5.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-66.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-85.58 USD (9)
Aylık büyüme:
249.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.82 USD
Maksimum:
117.74 USD (31.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.13% (99.48 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|393
|XAGUSDm
|8
|EURUSDm
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|269
|XAGUSDm
|20
|EURUSDm
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|262K
|XAGUSDm
|407
|EURUSDm
|14
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.01 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +87.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -66.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
财富增长。
İnceleme yok