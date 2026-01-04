SinyallerBölümler
Yan Zhong Peng

CAIFUZENGZHANG

Yan Zhong Peng
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 290%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
402
Kârla kapanan işlemler:
228 (56.71%)
Zararla kapanan işlemler:
174 (43.28%)
En iyi işlem:
19.01 USD
En kötü işlem:
-14.15 USD
Brüt kâr:
1 332.77 USD (1 278 221 pips)
Brüt zarar:
-1 042.80 USD (1 015 457 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (87.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
87.14 USD (12)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
140
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
2.46
Alış işlemleri:
278 (69.15%)
Satış işlemleri:
124 (30.85%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
0.72 USD
Ortalama kâr:
5.85 USD
Ortalama zarar:
-5.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-66.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-85.58 USD (9)
Aylık büyüme:
249.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.82 USD
Maksimum:
117.74 USD (31.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.13% (99.48 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 393
XAGUSDm 8
EURUSDm 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 269
XAGUSDm 20
EURUSDm 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 262K
XAGUSDm 407
EURUSDm 14
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.01 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +87.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -66.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

财富增长。
İnceleme yok
2026.01.04 15:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 15:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.04 15:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
