- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
402
Profit Trade:
228 (56.71%)
Loss Trade:
174 (43.28%)
Best Trade:
19.01 USD
Worst Trade:
-14.15 USD
Profitto lordo:
1 332.77 USD (1 278 221 pips)
Perdita lorda:
-1 042.80 USD (1 015 457 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (87.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
87.14 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
140
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
2.46
Long Trade:
278 (69.15%)
Short Trade:
124 (30.85%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
0.72 USD
Profitto medio:
5.85 USD
Perdita media:
-5.99 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-66.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-85.58 USD (9)
Crescita mensile:
249.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.82 USD
Massimale:
117.74 USD (31.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.13% (99.48 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|393
|XAGUSDm
|8
|EURUSDm
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|269
|XAGUSDm
|20
|EURUSDm
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|262K
|XAGUSDm
|407
|EURUSDm
|14
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.01 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +87.14 USD
Massima perdita consecutiva: -66.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
