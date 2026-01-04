SegnaliSezioni
Yan Zhong Peng

CAIFUZENGZHANG

Yan Zhong Peng
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 290%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
402
Profit Trade:
228 (56.71%)
Loss Trade:
174 (43.28%)
Best Trade:
19.01 USD
Worst Trade:
-14.15 USD
Profitto lordo:
1 332.77 USD (1 278 221 pips)
Perdita lorda:
-1 042.80 USD (1 015 457 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (87.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
87.14 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
140
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
2.46
Long Trade:
278 (69.15%)
Short Trade:
124 (30.85%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
0.72 USD
Profitto medio:
5.85 USD
Perdita media:
-5.99 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-66.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-85.58 USD (9)
Crescita mensile:
249.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.82 USD
Massimale:
117.74 USD (31.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.13% (99.48 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 393
XAGUSDm 8
EURUSDm 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 269
XAGUSDm 20
EURUSDm 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 262K
XAGUSDm 407
EURUSDm 14
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.01 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +87.14 USD
Massima perdita consecutiva: -66.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

财富增长。
Non ci sono recensioni
2026.01.04 15:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 15:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.04 15:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
