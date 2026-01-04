- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
402
Gewinntrades:
228 (56.71%)
Verlusttrades:
174 (43.28%)
Bester Trade:
19.01 USD
Schlechtester Trade:
-14.15 USD
Bruttoprofit:
1 332.77 USD (1 278 221 pips)
Bruttoverlust:
-1 042.80 USD (1 015 457 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (87.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
87.14 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
140
Durchschn. Haltezeit:
18 Minuten
Erholungsfaktor:
2.46
Long-Positionen:
278 (69.15%)
Short-Positionen:
124 (30.85%)
Profit-Faktor:
1.28
Mathematische Gewinnerwartung:
0.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-66.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-85.58 USD (9)
Wachstum pro Monat :
249.03%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.82 USD
Maximaler:
117.74 USD (31.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.13% (99.48 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|393
|XAGUSDm
|8
|EURUSDm
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|269
|XAGUSDm
|20
|EURUSDm
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|262K
|XAGUSDm
|407
|EURUSDm
|14
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +19.01 USD
Schlechtester Trade: -14 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +87.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -66.33 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
财富增长。
Keine Bewertungen