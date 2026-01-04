SignaleKategorien
Yan Zhong Peng

CAIFUZENGZHANG

Yan Zhong Peng
0 Bewertungen
8 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 290%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
402
Gewinntrades:
228 (56.71%)
Verlusttrades:
174 (43.28%)
Bester Trade:
19.01 USD
Schlechtester Trade:
-14.15 USD
Bruttoprofit:
1 332.77 USD (1 278 221 pips)
Bruttoverlust:
-1 042.80 USD (1 015 457 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (87.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
87.14 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
140
Durchschn. Haltezeit:
18 Minuten
Erholungsfaktor:
2.46
Long-Positionen:
278 (69.15%)
Short-Positionen:
124 (30.85%)
Profit-Faktor:
1.28
Mathematische Gewinnerwartung:
0.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-66.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-85.58 USD (9)
Wachstum pro Monat :
249.03%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.82 USD
Maximaler:
117.74 USD (31.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.13% (99.48 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 393
XAGUSDm 8
EURUSDm 1
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 269
XAGUSDm 20
EURUSDm 0
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 262K
XAGUSDm 407
EURUSDm 14
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +19.01 USD
Schlechtester Trade: -14 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +87.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -66.33 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

财富增长。
Keine Bewertungen
2026.01.04 15:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 15:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.04 15:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
