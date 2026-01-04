SinaisSeções
Yan Zhong Peng

CAIFUZENGZHANG

0 comentários
8 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 290%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
402
Negociações com lucro:
228 (56.71%)
Negociações com perda:
174 (43.28%)
Melhor negociação:
19.01 USD
Pior negociação:
-14.15 USD
Lucro bruto:
1 332.77 USD (1 278 221 pips)
Perda bruta:
-1 042.80 USD (1 015 457 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (87.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
87.14 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
140
Tempo médio de espera:
18 minutos
Fator de recuperação:
2.46
Negociações longas:
278 (69.15%)
Negociações curtas:
124 (30.85%)
Fator de lucro:
1.28
Valor esperado:
0.72 USD
Lucro médio:
5.85 USD
Perda média:
-5.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-66.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-85.58 USD (9)
Crescimento mensal:
249.03%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.82 USD
Máximo:
117.74 USD (31.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.13% (99.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 393
XAGUSDm 8
EURUSDm 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 269
XAGUSDm 20
EURUSDm 0
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 262K
XAGUSDm 407
EURUSDm 14
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +19.01 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +87.14 USD
Máxima perda consecutiva: -66.33 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

财富增长。
Sem comentários
2026.01.04 15:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 15:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.04 15:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
