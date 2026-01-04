- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
402
Negociações com lucro:
228 (56.71%)
Negociações com perda:
174 (43.28%)
Melhor negociação:
19.01 USD
Pior negociação:
-14.15 USD
Lucro bruto:
1 332.77 USD (1 278 221 pips)
Perda bruta:
-1 042.80 USD (1 015 457 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (87.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
87.14 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
140
Tempo médio de espera:
18 minutos
Fator de recuperação:
2.46
Negociações longas:
278 (69.15%)
Negociações curtas:
124 (30.85%)
Fator de lucro:
1.28
Valor esperado:
0.72 USD
Lucro médio:
5.85 USD
Perda média:
-5.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-66.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-85.58 USD (9)
Crescimento mensal:
249.03%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.82 USD
Máximo:
117.74 USD (31.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.13% (99.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|393
|XAGUSDm
|8
|EURUSDm
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|269
|XAGUSDm
|20
|EURUSDm
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|262K
|XAGUSDm
|407
|EURUSDm
|14
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +19.01 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +87.14 USD
Máxima perda consecutiva: -66.33 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
