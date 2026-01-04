SignauxSections
Yan Zhong Peng

CAIFUZENGZHANG

Yan Zhong Peng
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 290%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
402
Bénéfice trades:
228 (56.71%)
Perte trades:
174 (43.28%)
Meilleure transaction:
19.01 USD
Pire transaction:
-14.15 USD
Bénéfice brut:
1 332.77 USD (1 278 221 pips)
Perte brute:
-1 042.80 USD (1 015 457 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (87.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
87.14 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
140
Temps de détention moyen:
18 minutes
Facteur de récupération:
2.46
Longs trades:
278 (69.15%)
Courts trades:
124 (30.85%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
0.72 USD
Bénéfice moyen:
5.85 USD
Perte moyenne:
-5.99 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-66.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-85.58 USD (9)
Croissance mensuelle:
249.03%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.82 USD
Maximal:
117.74 USD (31.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.13% (99.48 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 393
XAGUSDm 8
EURUSDm 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 269
XAGUSDm 20
EURUSDm 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 262K
XAGUSDm 407
EURUSDm 14
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.01 USD
Pire transaction: -14 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +87.14 USD
Perte consécutive maximale: -66.33 USD

财富增长。
Aucun avis
2026.01.04 15:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 15:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.04 15:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
