СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / CAIFUZENGZHANG
Yan Zhong Peng

CAIFUZENGZHANG

Yan Zhong Peng
0 отзывов
8 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 290%
Exness-MT5Real31
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
402
Прибыльных трейдов:
228 (56.71%)
Убыточных трейдов:
174 (43.28%)
Лучший трейд:
19.01 USD
Худший трейд:
-14.15 USD
Общая прибыль:
1 332.77 USD (1 278 221 pips)
Общий убыток:
-1 042.80 USD (1 015 457 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (87.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
87.14 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
140
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
2.46
Длинных трейдов:
278 (69.15%)
Коротких трейдов:
124 (30.85%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
0.72 USD
Средняя прибыль:
5.85 USD
Средний убыток:
-5.99 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-66.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-85.58 USD (9)
Прирост в месяц:
249.03%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.82 USD
Максимальная:
117.74 USD (31.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.13% (99.48 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 393
XAGUSDm 8
EURUSDm 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 269
XAGUSDm 20
EURUSDm 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 262K
XAGUSDm 407
EURUSDm 14
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.01 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +87.14 USD
Макс. убыток в серии: -66.33 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

财富增长。
Нет отзывов
2026.01.04 15:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 15:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.04 15:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика