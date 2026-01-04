- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
402
Прибыльных трейдов:
228 (56.71%)
Убыточных трейдов:
174 (43.28%)
Лучший трейд:
19.01 USD
Худший трейд:
-14.15 USD
Общая прибыль:
1 332.77 USD (1 278 221 pips)
Общий убыток:
-1 042.80 USD (1 015 457 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (87.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
87.14 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
140
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
2.46
Длинных трейдов:
278 (69.15%)
Коротких трейдов:
124 (30.85%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
0.72 USD
Средняя прибыль:
5.85 USD
Средний убыток:
-5.99 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-66.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-85.58 USD (9)
Прирост в месяц:
249.03%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.82 USD
Максимальная:
117.74 USD (31.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.13% (99.48 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|393
|XAGUSDm
|8
|EURUSDm
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|269
|XAGUSDm
|20
|EURUSDm
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|262K
|XAGUSDm
|407
|EURUSDm
|14
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.01 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +87.14 USD
Макс. убыток в серии: -66.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
财富增长。
Нет отзывов