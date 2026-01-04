- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
402
盈利交易:
228 (56.71%)
亏损交易:
174 (43.28%)
最好交易:
19.01 USD
最差交易:
-14.15 USD
毛利:
1 332.77 USD (1 278 221 pips)
毛利亏损:
-1 042.80 USD (1 015 457 pips)
最大连续赢利:
12 (87.14 USD)
最大连续盈利:
87.14 USD (12)
夏普比率:
0.11
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
140
平均持有时间:
18 分钟
采收率:
2.46
长期交易:
278 (69.15%)
短期交易:
124 (30.85%)
利润因子:
1.28
预期回报:
0.72 USD
平均利润:
5.85 USD
平均损失:
-5.99 USD
最大连续失误:
14 (-66.33 USD)
最大连续亏损:
-85.58 USD (9)
每月增长:
249.03%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3.82 USD
最大值:
117.74 USD (31.83%)
相对跌幅:
结余:
49.13% (99.48 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|393
|XAGUSDm
|8
|EURUSDm
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|269
|XAGUSDm
|20
|EURUSDm
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|262K
|XAGUSDm
|407
|EURUSDm
|14
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.01 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +87.14 USD
最大连续亏损: -66.33 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
财富增长。
没有评论