Yan Zhong Peng

CAIFUZENGZHANG

Yan Zhong Peng
レビュー0件
8週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 290%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
402
利益トレード:
228 (56.71%)
損失トレード:
174 (43.28%)
ベストトレード:
19.01 USD
最悪のトレード:
-14.15 USD
総利益:
1 332.77 USD (1 278 221 pips)
総損失:
-1 042.80 USD (1 015 457 pips)
最大連続の勝ち:
12 (87.14 USD)
最大連続利益:
87.14 USD (12)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
140
平均保有時間:
18 分
リカバリーファクター:
2.46
長いトレード:
278 (69.15%)
短いトレード:
124 (30.85%)
プロフィットファクター:
1.28
期待されたペイオフ:
0.72 USD
平均利益:
5.85 USD
平均損失:
-5.99 USD
最大連続の負け:
14 (-66.33 USD)
最大連続損失:
-85.58 USD (9)
月間成長:
249.03%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.82 USD
最大の:
117.74 USD (31.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.13% (99.48 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDm 393
XAGUSDm 8
EURUSDm 1
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +19.01 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +87.14 USD
最大連続損失: -66.33 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

财富增长。
レビューなし
2026.01.04 15:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 15:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.04 15:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
