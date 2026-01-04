- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
402
利益トレード:
228 (56.71%)
損失トレード:
174 (43.28%)
ベストトレード:
19.01 USD
最悪のトレード:
-14.15 USD
総利益:
1 332.77 USD (1 278 221 pips)
総損失:
-1 042.80 USD (1 015 457 pips)
最大連続の勝ち:
12 (87.14 USD)
最大連続利益:
87.14 USD (12)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
140
平均保有時間:
18 分
リカバリーファクター:
2.46
長いトレード:
278 (69.15%)
短いトレード:
124 (30.85%)
プロフィットファクター:
1.28
期待されたペイオフ:
0.72 USD
平均利益:
5.85 USD
平均損失:
-5.99 USD
最大連続の負け:
14 (-66.33 USD)
最大連続損失:
-85.58 USD (9)
月間成長:
249.03%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.82 USD
最大の:
117.74 USD (31.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.13% (99.48 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|393
|XAGUSDm
|8
|EURUSDm
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|269
|XAGUSDm
|20
|EURUSDm
|0
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|262K
|XAGUSDm
|407
|EURUSDm
|14
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +19.01 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +87.14 USD
最大連続損失: -66.33 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
