Mateusz Piotr Pominkiewicz

Matt invest

Mateusz Piotr Pominkiewicz
0 inceleme
158 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
72
Kârla kapanan işlemler:
29 (40.27%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (59.72%)
En iyi işlem:
55.09 GBP
En kötü işlem:
-181.30 GBP
Brüt kâr:
305.77 GBP (7 294 pips)
Brüt zarar:
-934.12 GBP (22 931 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (40.10 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
139.67 GBP (4)
Sharpe oranı:
-0.21
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.95
Alış işlemleri:
28 (38.89%)
Satış işlemleri:
44 (61.11%)
Kâr faktörü:
0.33
Beklenen getiri:
-8.73 GBP
Ortalama kâr:
10.54 GBP
Ortalama zarar:
-21.72 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-272.92 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-272.92 GBP (7)
Aylık büyüme:
1.79%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
2%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
663.61 GBP
Maksimum:
663.61 GBP (66.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 19
USDJPY 7
GBPCAD 6
GBPJPY 5
EURCHF 4
EURAUD 4
USDCAD 4
CADJPY 4
AUDCAD 3
USDCHF 3
AUDUSD 3
AUDNZD 2
NZDJPY 2
GBPAUD 2
CADCHF 2
NZDCAD 1
GBPNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -520
USDJPY -128
GBPCAD -47
GBPJPY -46
EURCHF -3
EURAUD -50
USDCAD -18
CADJPY -35
AUDCAD 24
USDCHF -52
AUDUSD 23
AUDNZD 20
NZDJPY -20
GBPAUD 3
CADCHF 1
NZDCAD 24
GBPNZD 16
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -3.8K
USDJPY -4.8K
GBPCAD -2.2K
GBPJPY -2.2K
EURCHF -49
EURAUD -2.5K
USDCAD -831
CADJPY -1.7K
AUDCAD 1.2K
USDCHF -1.3K
AUDUSD 810
AUDNZD 1.2K
NZDJPY -964
GBPAUD 144
CADCHF 182
NZDCAD 162
GBPNZD 991
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +55.09 GBP
En kötü işlem: -181 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +40.10 GBP
Maksimum ardışık zarar: -272.92 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FxGrow-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VTMarkets-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.29 × 127
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
PacificUnionLLC-Live
0.68 × 22
ICMarketsEU-MT5-4
0.80 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.84 × 6922
Eightcap-Live
0.89 × 55
VantageInternational-Live 13
1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
ICMarketsAU-Live
1.32 × 248
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
itexsys-Platform
1.74 × 31
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
Exness-MT5Real8
1.80 × 554
BlueberryMarkets-Live
1.83 × 254
VantageInternational-Live 3
1.86 × 37
FXPIG-Server
1.87 × 47
Welcome to my channel. This is new account that does not use any dangerous strategies. The expected profit is approximately 5-10% per Month
İnceleme yok
2026.01.04 13:44
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 1.09% of days out of the 1101 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 13:44
80% of trades performed within 5 days. This comprises 0.45% of days out of the 1101 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 13:44
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
