- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
72
Bénéfice trades:
29 (40.27%)
Perte trades:
43 (59.72%)
Meilleure transaction:
55.09 GBP
Pire transaction:
-181.30 GBP
Bénéfice brut:
305.77 GBP (7 294 pips)
Perte brute:
-934.12 GBP (22 931 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (40.10 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
139.67 GBP (4)
Ratio de Sharpe:
-0.21
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.95
Longs trades:
28 (38.89%)
Courts trades:
44 (61.11%)
Facteur de profit:
0.33
Rendement attendu:
-8.73 GBP
Bénéfice moyen:
10.54 GBP
Perte moyenne:
-21.72 GBP
Pertes consécutives maximales:
7 (-272.92 GBP)
Perte consécutive maximale:
-272.92 GBP (7)
Croissance mensuelle:
1.79%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
2%
Prélèvement par solde:
Absolu:
663.61 GBP
Maximal:
663.61 GBP (66.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 GBP)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 GBP)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|USDJPY
|7
|GBPCAD
|6
|GBPJPY
|5
|EURCHF
|4
|EURAUD
|4
|USDCAD
|4
|CADJPY
|4
|AUDCAD
|3
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|3
|AUDNZD
|2
|NZDJPY
|2
|GBPAUD
|2
|CADCHF
|2
|NZDCAD
|1
|GBPNZD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-520
|USDJPY
|-128
|GBPCAD
|-47
|GBPJPY
|-46
|EURCHF
|-3
|EURAUD
|-50
|USDCAD
|-18
|CADJPY
|-35
|AUDCAD
|24
|USDCHF
|-52
|AUDUSD
|23
|AUDNZD
|20
|NZDJPY
|-20
|GBPAUD
|3
|CADCHF
|1
|NZDCAD
|24
|GBPNZD
|16
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-3.8K
|USDJPY
|-4.8K
|GBPCAD
|-2.2K
|GBPJPY
|-2.2K
|EURCHF
|-49
|EURAUD
|-2.5K
|USDCAD
|-831
|CADJPY
|-1.7K
|AUDCAD
|1.2K
|USDCHF
|-1.3K
|AUDUSD
|810
|AUDNZD
|1.2K
|NZDJPY
|-964
|GBPAUD
|144
|CADCHF
|182
|NZDCAD
|162
|GBPNZD
|991
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +55.09 GBP
Pire transaction: -181 GBP
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +40.10 GBP
Perte consécutive maximale: -272.92 GBP
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
FxGrow-Live
|0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
EverestCM-Live
|0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
|0.29 × 127
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
PacificUnionLLC-Live
|0.68 × 22
ICMarketsEU-MT5-4
|0.80 × 5
ICMarketsSC-MT5
|0.84 × 6922
Eightcap-Live
|0.89 × 55
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
ICMarketsAU-Live
|1.32 × 248
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
itexsys-Platform
|1.74 × 31
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
Exness-MT5Real8
|1.80 × 554
BlueberryMarkets-Live
|1.83 × 254
VantageInternational-Live 3
|1.86 × 37
FXPIG-Server
|1.87 × 47
116 plus...
Welcome to my channel. This is new account that does not use any dangerous strategies. The expected profit is approximately 5-10% per Month
