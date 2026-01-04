- 成长
交易:
72
盈利交易:
29 (40.27%)
亏损交易:
43 (59.72%)
最好交易:
55.09 GBP
最差交易:
-181.30 GBP
毛利:
305.77 GBP (7 294 pips)
毛利亏损:
-934.12 GBP (22 931 pips)
最大连续赢利:
6 (40.10 GBP)
最大连续盈利:
139.67 GBP (4)
夏普比率:
-0.21
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.95
长期交易:
28 (38.89%)
短期交易:
44 (61.11%)
利润因子:
0.33
预期回报:
-8.73 GBP
平均利润:
10.54 GBP
平均损失:
-21.72 GBP
最大连续失误:
7 (-272.92 GBP)
最大连续亏损:
-272.92 GBP (7)
每月增长:
1.79%
年度预测:
0.00%
算法交易:
2%
结余跌幅:
绝对:
663.61 GBP
最大值:
663.61 GBP (66.36%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 GBP)
净值:
0.00% (0.00 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|USDJPY
|7
|GBPCAD
|6
|GBPJPY
|5
|EURCHF
|4
|EURAUD
|4
|USDCAD
|4
|CADJPY
|4
|AUDCAD
|3
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|3
|AUDNZD
|2
|NZDJPY
|2
|GBPAUD
|2
|CADCHF
|2
|NZDCAD
|1
|GBPNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-520
|USDJPY
|-128
|GBPCAD
|-47
|GBPJPY
|-46
|EURCHF
|-3
|EURAUD
|-50
|USDCAD
|-18
|CADJPY
|-35
|AUDCAD
|24
|USDCHF
|-52
|AUDUSD
|23
|AUDNZD
|20
|NZDJPY
|-20
|GBPAUD
|3
|CADCHF
|1
|NZDCAD
|24
|GBPNZD
|16
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-3.8K
|USDJPY
|-4.8K
|GBPCAD
|-2.2K
|GBPJPY
|-2.2K
|EURCHF
|-49
|EURAUD
|-2.5K
|USDCAD
|-831
|CADJPY
|-1.7K
|AUDCAD
|1.2K
|USDCHF
|-1.3K
|AUDUSD
|810
|AUDNZD
|1.2K
|NZDJPY
|-964
|GBPAUD
|144
|CADCHF
|182
|NZDCAD
|162
|GBPNZD
|991
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +55.09 GBP
最差交易: -181 GBP
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +40.10 GBP
最大连续亏损: -272.92 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.29 × 127
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
PacificUnionLLC-Live
|0.68 × 22
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.84 × 6922
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
ICMarketsAU-Live
|1.32 × 248
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
itexsys-Platform
|1.74 × 31
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 554
|
BlueberryMarkets-Live
|1.83 × 254
|
VantageInternational-Live 3
|1.86 × 37
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
Welcome to my channel. This is new account that does not use any dangerous strategies. The expected profit is approximately 5-10% per Month
