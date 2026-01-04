シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Matt invest
Mateusz Piotr Pominkiewicz

Matt invest

Mateusz Piotr Pominkiewicz
レビュー0件
158週間
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
72
利益トレード:
29 (40.27%)
損失トレード:
43 (59.72%)
ベストトレード:
55.09 GBP
最悪のトレード:
-181.30 GBP
総利益:
305.77 GBP (7 294 pips)
総損失:
-934.12 GBP (22 931 pips)
最大連続の勝ち:
6 (40.10 GBP)
最大連続利益:
139.67 GBP (4)
シャープレシオ:
-0.21
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.95
長いトレード:
28 (38.89%)
短いトレード:
44 (61.11%)
プロフィットファクター:
0.33
期待されたペイオフ:
-8.73 GBP
平均利益:
10.54 GBP
平均損失:
-21.72 GBP
最大連続の負け:
7 (-272.92 GBP)
最大連続損失:
-272.92 GBP (7)
月間成長:
1.79%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
2%
残高によるドローダウン:
絶対:
663.61 GBP
最大の:
663.61 GBP (66.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 GBP)
エクイティによる:
0.00% (0.00 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 19
USDJPY 7
GBPCAD 6
GBPJPY 5
EURCHF 4
EURAUD 4
USDCAD 4
CADJPY 4
AUDCAD 3
USDCHF 3
AUDUSD 3
AUDNZD 2
NZDJPY 2
GBPAUD 2
CADCHF 2
NZDCAD 1
GBPNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -520
USDJPY -128
GBPCAD -47
GBPJPY -46
EURCHF -3
EURAUD -50
USDCAD -18
CADJPY -35
AUDCAD 24
USDCHF -52
AUDUSD 23
AUDNZD 20
NZDJPY -20
GBPAUD 3
CADCHF 1
NZDCAD 24
GBPNZD 16
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -3.8K
USDJPY -4.8K
GBPCAD -2.2K
GBPJPY -2.2K
EURCHF -49
EURAUD -2.5K
USDCAD -831
CADJPY -1.7K
AUDCAD 1.2K
USDCHF -1.3K
AUDUSD 810
AUDNZD 1.2K
NZDJPY -964
GBPAUD 144
CADCHF 182
NZDCAD 162
GBPNZD 991
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +55.09 GBP
最悪のトレード: -181 GBP
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +40.10 GBP
最大連続損失: -272.92 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FxGrow-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VTMarkets-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.29 × 127
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
PacificUnionLLC-Live
0.68 × 22
ICMarketsEU-MT5-4
0.80 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.84 × 6922
Eightcap-Live
0.89 × 55
VantageInternational-Live 13
1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
ICMarketsAU-Live
1.32 × 248
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
itexsys-Platform
1.74 × 31
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
Exness-MT5Real8
1.80 × 554
BlueberryMarkets-Live
1.83 × 254
VantageInternational-Live 3
1.86 × 37
FXPIG-Server
1.87 × 47
116 より多く...
Welcome to my channel. This is new account that does not use any dangerous strategies. The expected profit is approximately 5-10% per Month
レビューなし
2026.01.04 13:44
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 1.09% of days out of the 1101 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 13:44
80% of trades performed within 5 days. This comprises 0.45% of days out of the 1101 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 13:44
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
