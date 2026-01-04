- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
72
Negociações com lucro:
29 (40.27%)
Negociações com perda:
43 (59.72%)
Melhor negociação:
55.09 GBP
Pior negociação:
-181.30 GBP
Lucro bruto:
305.77 GBP (7 294 pips)
Perda bruta:
-934.12 GBP (22 931 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (40.10 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
139.67 GBP (4)
Índice de Sharpe:
-0.21
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.95
Negociações longas:
28 (38.89%)
Negociações curtas:
44 (61.11%)
Fator de lucro:
0.33
Valor esperado:
-8.73 GBP
Lucro médio:
10.54 GBP
Perda média:
-21.72 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-272.92 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-272.92 GBP (7)
Crescimento mensal:
1.79%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
2%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
663.61 GBP
Máximo:
663.61 GBP (66.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|USDJPY
|7
|GBPCAD
|6
|GBPJPY
|5
|EURCHF
|4
|EURAUD
|4
|USDCAD
|4
|CADJPY
|4
|AUDCAD
|3
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|3
|AUDNZD
|2
|NZDJPY
|2
|GBPAUD
|2
|CADCHF
|2
|NZDCAD
|1
|GBPNZD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-520
|USDJPY
|-128
|GBPCAD
|-47
|GBPJPY
|-46
|EURCHF
|-3
|EURAUD
|-50
|USDCAD
|-18
|CADJPY
|-35
|AUDCAD
|24
|USDCHF
|-52
|AUDUSD
|23
|AUDNZD
|20
|NZDJPY
|-20
|GBPAUD
|3
|CADCHF
|1
|NZDCAD
|24
|GBPNZD
|16
|
|
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-3.8K
|USDJPY
|-4.8K
|GBPCAD
|-2.2K
|GBPJPY
|-2.2K
|EURCHF
|-49
|EURAUD
|-2.5K
|USDCAD
|-831
|CADJPY
|-1.7K
|AUDCAD
|1.2K
|USDCHF
|-1.3K
|AUDUSD
|810
|AUDNZD
|1.2K
|NZDJPY
|-964
|GBPAUD
|144
|CADCHF
|182
|NZDCAD
|162
|GBPNZD
|991
|
|
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +55.09 GBP
Pior negociação: -181 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +40.10 GBP
Máxima perda consecutiva: -272.92 GBP
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
FxGrow-Live
|0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
EverestCM-Live
|0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
|0.29 × 127
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
PacificUnionLLC-Live
|0.68 × 22
ICMarketsEU-MT5-4
|0.80 × 5
ICMarketsSC-MT5
|0.84 × 6922
Eightcap-Live
|0.89 × 55
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
ICMarketsAU-Live
|1.32 × 248
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
itexsys-Platform
|1.74 × 31
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
Exness-MT5Real8
|1.80 × 554
BlueberryMarkets-Live
|1.83 × 254
VantageInternational-Live 3
|1.86 × 37
FXPIG-Server
|1.87 × 47
116 mais ...
Welcome to my channel. This is new account that does not use any dangerous strategies. The expected profit is approximately 5-10% per Month
