Trades insgesamt:
72
Gewinntrades:
29 (40.27%)
Verlusttrades:
43 (59.72%)
Bester Trade:
55.09 GBP
Schlechtester Trade:
-181.30 GBP
Bruttoprofit:
305.77 GBP (7 294 pips)
Bruttoverlust:
-934.12 GBP (22 931 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (40.10 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
139.67 GBP (4)
Sharpe Ratio:
-0.21
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.95
Long-Positionen:
28 (38.89%)
Short-Positionen:
44 (61.11%)
Profit-Faktor:
0.33
Mathematische Gewinnerwartung:
-8.73 GBP
Durchschnittlicher Profit:
10.54 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-21.72 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-272.92 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-272.92 GBP (7)
Wachstum pro Monat :
1.79%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
2%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
663.61 GBP
Maximaler:
663.61 GBP (66.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 GBP)
Kapital:
0.00% (0.00 GBP)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|USDJPY
|7
|GBPCAD
|6
|GBPJPY
|5
|EURCHF
|4
|EURAUD
|4
|USDCAD
|4
|CADJPY
|4
|AUDCAD
|3
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|3
|AUDNZD
|2
|NZDJPY
|2
|GBPAUD
|2
|CADCHF
|2
|NZDCAD
|1
|GBPNZD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-520
|USDJPY
|-128
|GBPCAD
|-47
|GBPJPY
|-46
|EURCHF
|-3
|EURAUD
|-50
|USDCAD
|-18
|CADJPY
|-35
|AUDCAD
|24
|USDCHF
|-52
|AUDUSD
|23
|AUDNZD
|20
|NZDJPY
|-20
|GBPAUD
|3
|CADCHF
|1
|NZDCAD
|24
|GBPNZD
|16
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-3.8K
|USDJPY
|-4.8K
|GBPCAD
|-2.2K
|GBPJPY
|-2.2K
|EURCHF
|-49
|EURAUD
|-2.5K
|USDCAD
|-831
|CADJPY
|-1.7K
|AUDCAD
|1.2K
|USDCHF
|-1.3K
|AUDUSD
|810
|AUDNZD
|1.2K
|NZDJPY
|-964
|GBPAUD
|144
|CADCHF
|182
|NZDCAD
|162
|GBPNZD
|991
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +55.09 GBP
Schlechtester Trade: -181 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +40.10 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -272.92 GBP
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
FxGrow-Live
|0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
EverestCM-Live
|0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
|0.29 × 127
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
PacificUnionLLC-Live
|0.68 × 22
ICMarketsEU-MT5-4
|0.80 × 5
ICMarketsSC-MT5
|0.84 × 6922
Eightcap-Live
|0.89 × 55
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
ICMarketsAU-Live
|1.32 × 248
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
itexsys-Platform
|1.74 × 31
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
Exness-MT5Real8
|1.80 × 554
BlueberryMarkets-Live
|1.83 × 254
VantageInternational-Live 3
|1.86 × 37
FXPIG-Server
|1.87 × 47
Welcome to my channel. This is new account that does not use any dangerous strategies. The expected profit is approximately 5-10% per Month
