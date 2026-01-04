SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Matt invest
Mateusz Piotr Pominkiewicz

Matt invest

Mateusz Piotr Pominkiewicz
0 recensioni
158 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
72
Profit Trade:
29 (40.27%)
Loss Trade:
43 (59.72%)
Best Trade:
55.09 GBP
Worst Trade:
-181.30 GBP
Profitto lordo:
305.77 GBP (7 294 pips)
Perdita lorda:
-934.12 GBP (22 931 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (40.10 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
139.67 GBP (4)
Indice di Sharpe:
-0.21
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.95
Long Trade:
28 (38.89%)
Short Trade:
44 (61.11%)
Fattore di profitto:
0.33
Profitto previsto:
-8.73 GBP
Profitto medio:
10.54 GBP
Perdita media:
-21.72 GBP
Massime perdite consecutive:
7 (-272.92 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-272.92 GBP (7)
Crescita mensile:
1.79%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
663.61 GBP
Massimale:
663.61 GBP (66.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
0.00% (0.00 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 19
USDJPY 7
GBPCAD 6
GBPJPY 5
EURCHF 4
EURAUD 4
USDCAD 4
CADJPY 4
AUDCAD 3
USDCHF 3
AUDUSD 3
AUDNZD 2
NZDJPY 2
GBPAUD 2
CADCHF 2
NZDCAD 1
GBPNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -520
USDJPY -128
GBPCAD -47
GBPJPY -46
EURCHF -3
EURAUD -50
USDCAD -18
CADJPY -35
AUDCAD 24
USDCHF -52
AUDUSD 23
AUDNZD 20
NZDJPY -20
GBPAUD 3
CADCHF 1
NZDCAD 24
GBPNZD 16
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -3.8K
USDJPY -4.8K
GBPCAD -2.2K
GBPJPY -2.2K
EURCHF -49
EURAUD -2.5K
USDCAD -831
CADJPY -1.7K
AUDCAD 1.2K
USDCHF -1.3K
AUDUSD 810
AUDNZD 1.2K
NZDJPY -964
GBPAUD 144
CADCHF 182
NZDCAD 162
GBPNZD 991
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +55.09 GBP
Worst Trade: -181 GBP
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +40.10 GBP
Massima perdita consecutiva: -272.92 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FxGrow-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VTMarkets-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.29 × 127
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
PacificUnionLLC-Live
0.68 × 22
ICMarketsEU-MT5-4
0.80 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.84 × 6922
Eightcap-Live
0.89 × 55
VantageInternational-Live 13
1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
ICMarketsAU-Live
1.32 × 248
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
itexsys-Platform
1.74 × 31
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
Exness-MT5Real8
1.80 × 554
BlueberryMarkets-Live
1.83 × 254
VantageInternational-Live 3
1.86 × 37
FXPIG-Server
1.87 × 47
116 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Welcome to my channel. This is new account that does not use any dangerous strategies. The expected profit is approximately 5-10% per Month
Non ci sono recensioni
2026.01.04 13:44
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 1.09% of days out of the 1101 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 13:44
80% of trades performed within 5 days. This comprises 0.45% of days out of the 1101 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 13:44
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati