SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Triangular Arbitragen
Cheng-heng Chuang

Triangular Arbitragen

Cheng-heng Chuang
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
11 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
9.25 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
43.15 USD (1 219 pips)
Brüt zarar:
-2.31 USD
Maksimum ardışık kazanç:
11 (43.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.15 USD (11)
Sharpe oranı:
1.57
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
194.48
Alış işlemleri:
4 (36.36%)
Satış işlemleri:
7 (63.64%)
Kâr faktörü:
18.68
Beklenen getiri:
3.92 USD
Ortalama kâr:
3.92 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
1.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.21 USD
Maksimum:
0.21 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUEUR+ 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUEUR+ 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUEUR+ 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.25 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +43.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InfinoxLimited-MT5Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.04 12:44
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.04 12:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 12:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
