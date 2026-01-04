シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Triangular Arbitragen
Cheng-heng Chuang

Triangular Arbitragen

Cheng-heng Chuang
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
0%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
11 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
9.25 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
43.15 USD (1 219 pips)
総損失:
-2.31 USD
最大連続の勝ち:
11 (43.15 USD)
最大連続利益:
43.15 USD (11)
シャープレシオ:
1.57
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
4 分
リカバリーファクター:
194.48
長いトレード:
4 (36.36%)
短いトレード:
7 (63.64%)
プロフィットファクター:
18.68
期待されたペイオフ:
3.92 USD
平均利益:
3.92 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
1.36%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.21 USD
最大の:
0.21 USD (0.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUEUR+ 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUEUR+ 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUEUR+ 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +9.25 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +43.15 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InfinoxLimited-MT5Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.04 12:44
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.04 12:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 12:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録