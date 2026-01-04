- 成長
トレード:
11
利益トレード:
11 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
9.25 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
43.15 USD (1 219 pips)
総損失:
-2.31 USD
最大連続の勝ち:
11 (43.15 USD)
最大連続利益:
43.15 USD (11)
シャープレシオ:
1.57
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
4 分
リカバリーファクター:
194.48
長いトレード:
4 (36.36%)
短いトレード:
7 (63.64%)
プロフィットファクター:
18.68
期待されたペイオフ:
3.92 USD
平均利益:
3.92 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
1.36%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.21 USD
最大の:
0.21 USD (0.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUEUR+
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUEUR+
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUEUR+
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.25 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +43.15 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InfinoxLimited-MT5Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
レビューなし