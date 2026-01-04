- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
11
Gewinntrades:
11 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
9.25 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
43.15 USD (1 219 pips)
Bruttoverlust:
-2.31 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (43.15 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
43.15 USD (11)
Sharpe Ratio:
1.57
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
4 Minuten
Erholungsfaktor:
194.48
Long-Positionen:
4 (36.36%)
Short-Positionen:
7 (63.64%)
Profit-Faktor:
18.68
Mathematische Gewinnerwartung:
3.92 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
1.36%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.21 USD
Maximaler:
0.21 USD (0.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUEUR+
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUEUR+
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUEUR+
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +9.25 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +43.15 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "InfinoxLimited-MT5Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
