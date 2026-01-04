信号部分
Cheng-heng Chuang

Triangular Arbitragen

Cheng-heng Chuang
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
11
盈利交易:
11 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
9.25 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
43.15 USD (1 219 pips)
毛利亏损:
-2.31 USD
最大连续赢利:
11 (43.15 USD)
最大连续盈利:
43.15 USD (11)
夏普比率:
1.57
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
4 分钟
采收率:
194.48
长期交易:
4 (36.36%)
短期交易:
7 (63.64%)
利润因子:
18.68
预期回报:
3.92 USD
平均利润:
3.92 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
1.36%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.21 USD
最大值:
0.21 USD (0.01%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUEUR+ 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUEUR+ 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUEUR+ 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +9.25 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +43.15 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InfinoxLimited-MT5Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.04 12:44
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.04 12:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 12:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
