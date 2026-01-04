- 자본
트레이드:
192
이익 거래:
185 (96.35%)
손실 거래:
7 (3.65%)
최고의 거래:
13.16 USD
최악의 거래:
-195.18 USD
총 수익:
313.82 USD (32 016 pips)
총 손실:
-252.72 USD (7 348 pips)
연속 최대 이익:
79 (113.53 USD)
연속 최대 이익:
113.53 USD (79)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
83.58%
최대 입금량:
1.18%
최근 거래:
53 분 전
주별 거래 수:
194
평균 유지 시간:
21 분
회복 요인:
0.31
롱(주식매수):
133 (69.27%)
숏(주식차입매도):
59 (30.73%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
0.32 USD
평균 이익:
1.70 USD
평균 손실:
-36.10 USD
연속 최대 손실:
2 (-0.94 USD)
연속 최대 손실:
-195.18 USD (1)
월별 성장률:
1.70%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
34.73 USD
최대한의:
195.25 USD (6.18%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.17% (195.60 USD)
자본금별:
2.93% (180.76 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUJPY+
|90
|XAUGBP+
|46
|XAUEUR+
|39
|XAUAUD+
|11
|XAUUSD+
|6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUJPY+
|125
|XAUGBP+
|43
|XAUEUR+
|-118
|XAUAUD+
|7
|XAUUSD+
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUJPY+
|20K
|XAUGBP+
|3.4K
|XAUEUR+
|-849
|XAUAUD+
|1.2K
|XAUUSD+
|444
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
