SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Triangular Arbitragen
Cheng-heng Chuang

Triangular Arbitragen

Cheng-heng Chuang
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
11 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
9.25 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
43.15 USD (1 219 pips)
Perdita lorda:
-2.31 USD
Vincite massime consecutive:
11 (43.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.15 USD (11)
Indice di Sharpe:
1.57
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
194.48
Long Trade:
4 (36.36%)
Short Trade:
7 (63.64%)
Fattore di profitto:
18.68
Profitto previsto:
3.92 USD
Profitto medio:
3.92 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.21 USD
Massimale:
0.21 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUEUR+ 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUEUR+ 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUEUR+ 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.25 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +43.15 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InfinoxLimited-MT5Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.04 12:44
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.04 12:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 12:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati