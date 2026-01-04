SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Triangular Arbitragen
Cheng-heng Chuang

Triangular Arbitragen

Cheng-heng Chuang
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 2%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
38
Transacciones Rentables:
36 (94.73%)
Transacciones Irrentables:
2 (5.26%)
Mejor transacción:
9.25 USD
Peor transacción:
-1.83 USD
Beneficio Bruto:
85.65 USD (6 201 pips)
Pérdidas Brutas:
-9.53 USD (33 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (31.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
44.48 USD (12)
Ratio de Sharpe:
1.09
Actividad comercial:
62.40%
Carga máxima del depósito:
0.88%
Último trade:
48 minutos
Trades a la semana:
39
Tiempo medio de espera:
10 minutos
Factor de Recuperación:
32.81
Transacciones Largas:
22 (57.89%)
Transacciones Cortas:
16 (42.11%)
Factor de Beneficio:
8.99
Beneficio Esperado:
2.00 USD
Beneficio medio:
2.38 USD
Pérdidas medias:
-4.77 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-1.83 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1.83 USD (1)
Crecimiento al mes:
1.95%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.21 USD
Máxima:
2.32 USD (0.08%)
Reducción relativa:
De balance:
0.08% (2.32 USD)
De fondos:
0.74% (44.66 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUEUR+ 19
XAUJPY+ 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUEUR+ 47
XAUJPY+ 29
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUEUR+ 1.4K
XAUJPY+ 4.8K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +9.25 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +31.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.83 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "InfinoxLimited-MT5Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.05 09:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 09:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 07:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 07:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 06:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 06:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 05:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.04 12:44
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.04 12:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 12:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Triangular Arbitragen
30 USD al mes
2%
0
0
USD
6.1K
USD
1
100%
38
94%
62%
8.98
2.00
USD
1%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.