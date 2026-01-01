SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GaoDong EA
Zhengdong Gao

GaoDong EA

Zhengdong Gao
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
14 (58.33%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (41.67%)
En iyi işlem:
2.25 UST
En kötü işlem:
-3.90 UST
Brüt kâr:
26.09 UST (2 599 pips)
Brüt zarar:
-17.82 UST (1 599 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (5.89 UST)
Maksimum ardışık kâr:
5.89 UST (3)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
1.99
Alış işlemleri:
13 (54.17%)
Satış işlemleri:
11 (45.83%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
0.34 UST
Ortalama kâr:
1.86 UST
Ortalama zarar:
-1.78 UST
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.92 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-3.92 UST (2)
Aylık büyüme:
17.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.18 UST
Maksimum:
4.16 UST (7.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 UST)
Varlığa göre:
12.41% (7.23 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD+ 13
EURUSD+ 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD+ 9
EURUSD+ 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD+ 941
EURUSD+ 59
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.25 UST
En kötü işlem: -4 UST
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +5.89 UST
Maksimum ardışık zarar: -3.92 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Gaodong Balanced hedging system MT5 EA

İnceleme yok
2026.01.01 15:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 15:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol