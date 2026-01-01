- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
14 (58.33%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (41.67%)
En iyi işlem:
2.25 UST
En kötü işlem:
-3.90 UST
Brüt kâr:
26.09 UST (2 599 pips)
Brüt zarar:
-17.82 UST (1 599 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (5.89 UST)
Maksimum ardışık kâr:
5.89 UST (3)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
1.99
Alış işlemleri:
13 (54.17%)
Satış işlemleri:
11 (45.83%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
0.34 UST
Ortalama kâr:
1.86 UST
Ortalama zarar:
-1.78 UST
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.92 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-3.92 UST (2)
Aylık büyüme:
17.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.18 UST
Maksimum:
4.16 UST (7.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 UST)
Varlığa göre:
12.41% (7.23 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|13
|EURUSD+
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD+
|9
|EURUSD+
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD+
|941
|EURUSD+
|59
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.25 UST
En kötü işlem: -4 UST
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +5.89 UST
Maksimum ardışık zarar: -3.92 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok